FPÖ-Hafenecker zum achten Mal zum Bezirksparteiobmann Lilienfeld gewählt

Bezirk Lilienfeld (OTS) -

„Danke für euer Vertrauen und eure Zustimmung. Ein Parteiobmann, sei es im Bezirk, im Land oder im Bund, ist nur so stark wie die Mannschaft, die hinter ihm steht. Daher ist es mir eine Ehre und Freude zugleich, mit euch, werte Freunde, Mitstreiter und Funktionäre, auch die nächsten Jahre unser Land wieder auf Kurs zu bringen. Und das geht nur mit einer starken FPÖ – die Einheitspartei hat eindrucksvoll bewiesen, dass ihre Lernkurve überschaubar ist und unter ihrer Unfähigkeit und Untätigkeit die Landsleute immer massiver zu leiden haben. Doch damit ist bald Schluss – im Land NÖ dank Udo Landbauer und im Bund dank Volkskanzler Herbert Kickl“, so der alte und neue Bezirksparteiobmann der FPÖ Lilienfeld Christian Hafenecker am Donnerstagabend in St. Veit an der Gölsen.

Der Generalsekretär und Bezirksparteiobmann verwies auf die starken Ergebnisse der letzten Wahlen im Bezirk Lilienfeld: „Plus 11,03 % bei der Landtagswahl 2023, plus 14,7 % bei der Nationalratswahl 2024 und von neun auf 22 Gemeinderäte bei der Gemeinderatswahl 2025. Die Menschen haben die Nase voll vom Weiterwurschteln.“ Hafenecker rechnete zudem mit der Bundesregierung ab: „Die SPÖ sucht einen Chef, die ÖVP ein Thema und die Neos suchen ihre Wähler. Egal ob Spritpreisbremse, Zukunftsdepot, ORF – bei jedem Thema streitet die Verliererampel öffentlich. Und wer zahlt die Rechnung? Die Bürger. Aber in allen Umfragen sind wir klar auf Platz eins. Nächste Station ist die Landtagswahl Anfang 2028. Das Ziel: stärkste Kraft im Bezirk, auch im Land. Und wenn diese Regierung zerbricht, sind wir bereit.“

FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer war der erste Gratulant: „Seit dem 9. August 2005 führt Christian Hafenecker den Bezirk Lilienfeld als Bezirksparteiobmann. Über 21 Jahre Hingabe, Leidenschaft und Weitblick für diesen Bezirk und unsere Bewegung. Danke für deine großartige Arbeit und deine Konstanz. Herzliche Gratulation."

Landbauer weiter: „Christian Hafenecker wurde mit einem rot-weiß-roten Herzen und einer rot-weiß-roten Seele geboren und lebt und liebt spürbar seine Heimat. Und auch danke an euch alle, Funktionäre und Mitstreiter, für euren unermüdlichen Einsatz im Bezirk Lilienfeld."

Der Landesparteiobmann stellte in seiner Rede klar: „Hier in Niederösterreich gibt die Bevölkerung den Ton an und wir stehen fest an der Seite unserer Landsleute. Für uns gilt: ,Niederösterreich zuerst‘ und wir wollen, dass unsere Kinder und Enkel einmal sagen können: Gut, dass wir hier aufgewachsen sind. Es gibt keine schönere Heimat als Niederösterreich. Dafür tragen wir Verantwortung und dafür sind wir in der Politik."