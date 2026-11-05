Das digitale Gehirn hinter modernen Gleisen: Siemens eröffnet neues Bahn-Testcenter in Wien

Wien (OTS) -

Siemens Mobility hat heute in Wien sein neues digitales Bahn-Testcenter offiziell eröffnet. Tanja Kienegger, managing director von Siemens Mobility Austria, nahm die Wiege digitaler, moderner Bahnstrecken am Siemens-Campus in Wien-Floridsdorf gemeinsam mit Bundesminister Peter Hanke und Patricia Neumann, managing director der Siemens AG Österreich feierlich in Betrieb. Siemens Mobility investierte 25 Millionen Euro in dieses Projekt, es wurde in nur etwa 18 Monaten errichtet und ist das erste Testcenter dieser Art in Österreich. Auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern erzeugen 1.000 virtuelle Maschinen digitale Zwillinge von real existierenden Bahnnetzen. Auf dieser Basis werden auch mit künstlicher Intelligenz innovative Technologien für die Bahninfrastruktur entwickelt, getestet und bis zur Serienreife gebracht. Danach kommen diese hochkomplexen Systeme auf den Bahnstrecken zum Einsatz. Die nun errichtete, modernste Testinfrastruktur, die technologisch führenden Referenzprojekte und das umfangreiche Branchen-Know-how der Mitarbeitenden tragen bei zum Siemens Digital Rail Hub Wien, der alle entscheidenden Kompetenzen für die digitale Zukunft der Bahn vereint.

Peter Hanke Bundesminister für Mobilität und Innovationen: „Österreich ist Bahnland. Mit der Industriestrategie haben wir die Mobilitätstechnologien bewusst zu einer unserer Schlüsseltechnologien gemacht, und das neue digitale Bahntestcenter ist genau die Art von Investition, die wir damit anstoßen wollen. Die 25 Millionen Euro von Siemens bedeuten Wertschöpfung in Wien, sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze und Know-how, das im Land bleibt. Unser Ziel ist klar: Österreichs Bahnindustrie soll im weltweiten Export-Ranking wieder unter die Top vier.“

Tanja Kienegger, Managing Director Siemens Mobility Austria: „In unserem Digital Rail Hub treiben wir die digitale Zukunft der Bahn in Österreich und weiteren Ländern Europas voran. Mit Ingenieursarbeit, Software und KI stärken wir auch Österreich als Innovations- und Wertschöpfungsstandort. Das Silicon Valley der Bahn ist die Wiener Siemensstraße.“

Patricia Neumann, Managing Director Siemens AG Österreich: „Die Digitalisierung ist ein entscheidender Hebel für eine leistungsfähige und nachhaltige Mobilität. Das neue digitale Bahn-Testcenter fügt sich im Siemens Campus in Wien in ein einzigartiges Ökosystem ein, in dem digitale Innovationen entwickelt, erprobt und zur Marktreife gebracht werden.“

Im Bahn-Testcenter werden reale Bahninfrastrukturen vollständig auf Server- und Computersystemen nachgebildet. So entstehen vollständige digitale Zwillinge. Neue Lösungen werden entwickelt, miteinander verknüpft und umfassend getestet, ohne den laufenden Bahnbetrieb auf realen Strecken zu beeinträchtigen. Erst nach erfolgreichem Abschluss der Tests werden die Technologien auf der realen Strecke implementiert, dies erfolgt dann besonders zeitsparend. Dadurch sinkt die Dauer von Streckensperren und Verkehrseinschränkungen, die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Infrastruktur verbessert sich, auch die Fahrgastzufriedenheit steigt.

Kapazität von mehr als 1.000 virtuellen Maschinen

Das Testcenter verfügt über ein performantes Virtualisierungssystem, das für eine maximale Aussteuerung der Server bei nur äußerst geringen Geschwindigkeitsverlusten und Latenzen sorgt. Aktuell werden mehr als 1.000 virtuelle Maschinen verwendet. Vereinfacht gesagt kann jede dieser Maschinen Komponenten oder ganze Systeme von realen Bahnanlagen digital abbilden. Dadurch lassen sich auch komplexe Infrastrukturen und ihr Zusammenspiel unter kontrollierten Bedingungen parallel simulieren. Im Normalbetrieb werden im Testcenter bis zu 100 neue Projekte bearbeitet. Auch Bahnbetreiber und Partner von Siemens Mobility werden die Infrastruktur nutzen können.

Das technologische Anwendungsspektrum reicht vom Testaufbau konventioneller Sicherungsanlagen für Signalen und Weichen über digitale Stellwerke bis zur europäischen Zugsicherung ETCS-Level 2. Am neuesten Stand der internationalen Bahnleittechnik wird unter anderem das Zusammenspiel sicherungstechnischer Anwendungen mit der Cloud-Plattform DS3 simuliert. Neben BFZ-Betriebsführungszentralen werden auch ETCS-Streckenzentralen, sogenannte Radio Block Center, sowie die Datenkommunikation unterschiedlicher Leittechnik-Komponenten umfangreichen Tests unterzogen. Siemens Mobility nimmt gerade bei der Digitalen Bahnleittechnik Signaling X eine international führende Position ein, die sich durch das Testcenter nun in Wien verfestigt.

Erste Projekte unter anderem für ÖBB und Wiener Linien

Die ersten Projekte des neuen Testcenters laufen bereits: Siemens Mobility stattet das Streckennetz der ÖBB bis zum Jahr 2038 mit ETCS-Level 2 aus. Damit bekommt Österreich eines der modernsten Bahnnetze der Welt. Zusätzlich wird auch der ÖBB-Großauftrag zu den Digitalen Stellwerken im Testcenter vor der Umsetzung im Streckennetz entwickelt und getestet.

Auch die neue Wiener U-Bahn-Linie U5 spielt eine wichtige Rolle. Der geplante vollautomatische Betrieb der Linie wird im digitalen Testcenter vorbereitet und unter realitätsnahen Bedingungen getestet. Damit können Funktionen und Abläufe bereits lange vor der Aufnahme des Fahrgastbetriebs überprüft werden.

Innovationen am Siemens Campus Wien

Der Siemens Campus in Wien Floridsdorf ist das Innovationszentrum von Siemens in Österreich. Hier bündeln sich Technologie, Forschungskompetenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit über alle Geschäftsbereiche hinweg. Mit dem neuen digitalen Bahn-Testcenter erweitert Siemens diesen Innovationshub gezielt um eine weitere Zukunftstechnologie. Das Testcenter wird mit modernsten Gebäudetechnologien betrieben, besonders energieeffizient sein und den LEED*-Gold-Status tragen. Es erweitert bestehende Einrichtungen wie das Buildings Experience Center, das Siemens DigiLab und das europaweit einzigartige Living Lab Vienna.

(*Leadership in Energy and Environmental Design (LEED, übersetzt etwa: Führerschaft in energie- und umweltgerechter Planung. Kategorien Bronze, Silber, Gold und Platin. Vom US Green Building Council (USGBC) entwickelt.

Siemens Mobility Austria beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Wien-Siemensstraße, Wien-Leberstraße sowie an den Steirischen Standorten Graz-Eggenberger Straße, Fürstenfeld und Trieben. Damit und mit der Exportquote von etwa 70 Prozent ist Siemens das größte Unternehmen der österreichischen Eisenbahnindustrie.