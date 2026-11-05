- 05.11.2026, 17:34:02
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Produktsicherheitsrückruf
myrug Zahlen-Puzzle-Matten und myrug ABC-Zahlen-Puzzle-Matten Lieferant: SkyFloor GmbH
Die SkyFloor GmbH, Bergkamen, Deutschland ruft folgende Produkte zurück, die im Zeitraum 2024–2026 bei HORNBACH Österreich verkauft wurden:
myrug Zahlen-Puzzle-Matten
10-teilig · 30 × 30 × 1 cm
GTIN 4260482203412
Art.-Nr. 900/122/144/01285
myrug ABC-Zahlen-Puzzle-Matten
36-teilig · 16 × 16 × 1 cm
GTIN 4260482203405
Art.-Nr. 900/122/143/01284
Grund für den Rückruf: Von den Matten können sich Kleinteile lösen. Kinder können diese verschlucken oder einatmen und daran ersticken.
Kundinnen und Kunden werden gebeten, die Matten nicht mehr zu verwenden und die Matten und mögliche abgelöste Teile von Kindern fernzuhalten.
Die betroffenen Matten können in jedem HORNBACH Markt zurückgeben werden oder betroffene Kunden nehmen Kontakt zu SkyFloor zur Rücknahme auf. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. SkyFloor und HORNBACH bedauern den Vorfall. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für mögliche entstandene Unannehmlichkeiten.
Kontakt für Rückfragen:
SkyFloor GmbH:
Sandbochumer Weg 33c, 59192 Bergkamen
E-Mail: [email protected]
Telefon: +4923077199773
HORNBACH Baumarkt GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 64
2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236 3148-999
Rückfragen & Kontakt
SkyFloor GmbH
Sandbochumer Weg 33c, 59192 Bergkamen
E-Mail: [email protected]
Telefon: +4923077199773
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