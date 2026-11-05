Produktsicherheitsrückruf

Wiener Neudorf (OTS) -

Die SkyFloor GmbH, Bergkamen, Deutschland ruft folgende Produkte zurück, die im Zeitraum 2024–2026 bei HORNBACH Österreich verkauft wurden:

myrug Zahlen-Puzzle-Matten

10-teilig · 30 × 30 × 1 cm

GTIN 4260482203412

Art.-Nr. 900/122/144/01285

myrug ABC-Zahlen-Puzzle-Matten

36-teilig · 16 × 16 × 1 cm

GTIN 4260482203405

Art.-Nr. 900/122/143/01284

Grund für den Rückruf: Von den Matten können sich Kleinteile lösen. Kinder können diese verschlucken oder einatmen und daran ersticken.

Kundinnen und Kunden werden gebeten, die Matten nicht mehr zu verwenden und die Matten und mögliche abgelöste Teile von Kindern fernzuhalten.

Die betroffenen Matten können in jedem HORNBACH Markt zurückgeben werden oder betroffene Kunden nehmen Kontakt zu SkyFloor zur Rücknahme auf. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. SkyFloor und HORNBACH bedauern den Vorfall. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für mögliche entstandene Unannehmlichkeiten.

Kontakt für Rückfragen:

SkyFloor GmbH:

Sandbochumer Weg 33c, 59192 Bergkamen

E-Mail: [email protected]

Telefon: +4923077199773

HORNBACH Baumarkt GmbH

IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 64

2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 3148-999

[email protected]