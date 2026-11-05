Mila verteilt das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“

Linz (OTS) -

Die Welt braucht Hoffnung und Zusammenhalt - und genau deshalb sind Friedensinitiativen wie das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“, besonders wichtig. Das Gesicht zum bekannten Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich ist 2026 Friedenslichtkind Mila Götzinger aus Perg. Die Schülerin wurde ausgewählt, weil Helfen für sie an erster Stelle steht.

Jeder Mensch kann etwas für den Frieden tun, davon ist das diesjährige Friedenslichtkind Mila überzeugt: „Der Zusammenhalt zwischen den Menschen ist ganz wichtig. Man muss jeden so nehmen wie er oder sie ist. Man soll einander helfen, auch Länder untereinander. Und es sollen auch keine Waffen mehr hergestellt werden, denn ohne Waffen kann man keine Kriege führen.“

Die 11-jährige Schülerin ist mit großem Eifer beim Jugendrotkreuz dabei: „Wir lernen hier, wie man Verbände macht, Leute reanimiert und versorgt. Es ist wirklich für das Leben sehr hilfreich, weil man immer helfen kann und muss, wann immer es möglich ist.“

Dass Mila Götzinger ihre Aufgabe als Friedenslichtkind hervorragend machen wird, davon sind alle, die sie kennen überzeugt. „Wir freuen uns riesig, dass Mila das heurige Friedenslichtkind ist, denn sie ist sozial, sehr engagiert, hilfsbereit und zuverlässig – sie lebt die Werte des Roten Kreuzes mit voller Begeisterung“, betont Severin Leonhartsberger vom Jugendrotkreuz in Perg.

Mila besucht das Europagymnasium vom Guten Hirten in Baumgartenberg, beruflich möchte sie später vielleicht einmal Fernsehmoderatorin werden. Neben dem Roten Kreuz ist Backen ihr zweites großes Hobby. Sehr zur Freude ihrer Familie, die sie zu einigen Feiern und Auftritten begleiten wird.

Das „ORF-Friedenslicht“ wird nächste Woche in Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu entzündet. Die berühmte Grotte wird trotz umfangreicher Renovierungsarbeiten für die oberösterreichische Weihnachtstradition für kurze Zeit geöffnet. Nächste Woche wird das Licht nach Österreich gebracht, vom ORF-Landesstudio Oberösterreich in Linz aus wird es dann seine Reise rund um den Erdball antreten.

Große TV-Auftritte warten auf Friedenslichtkind Mila Götzinger am Freitag, dem 13. November, bei der „Gala für LICHT INS DUNKEL 2026“ um 20.15 Uhr in ORF 2 sowie auch heuer wieder bei der Eurovisionsshow „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen am Samstag, dem 28. November, um 20.15 Uhr in ORF 2.

Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ erinnert als Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich seit 1986 an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden. Als einmalige Aktion gedacht, ist es rasch zu einem für viele Menschen unverzichtbaren Weihnachtsbrauch geworden. Es leuchtet auch heuer wieder in vielen Ländern Europas, in Nord- und Südamerika und in entlegenen Gebieten wie Französisch-Polynesien.