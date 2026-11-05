Produkt-Rückruf: Alnatura Pinienkerne 60g und Alnatura Salatkerne-Mix 100g

Darmstadt (OTS) -

Alnatura ruft vorsorglich folgende Produkte zurück:

· Alnatura Pinienkerne 60g (Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 31.05.2027 bis 02.07.2027)

· Alnatura Salatkerne-Mix 100g (Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 03.06.2027 bis 13.07.2027)

In einer Probe Pinienkerne wurden Salmonellen nachgewiesen.

Die Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen.

Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Kundinnen und Kunden, die die Alnatura Pinienkerne oder den Alnatura Salatkerne-Mix mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zu Hause haben, sollten diese nicht mehr verzehren. Sie können die Packungen zurückbringen und erhalten selbstverständlich Ersatz.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Seite beziehungsweise auf der Unterseite der Packung aufgedruckt. Andere Produkte und andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Alnatura bedauert den Vorfall sehr und bittet seine Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.