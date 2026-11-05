  • 05.11.2026, 16:17:02
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  • OTS0159

Produkt-Rückruf: Alnatura Pinienkerne 60g und Alnatura Salatkerne-Mix 100g

Alnatura Pinienkerne und Salatkerne-Mix // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/82331 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Darmstadt (OTS) - 

Alnatura ruft vorsorglich folgende Produkte zurück:

· Alnatura Pinienkerne 60g (Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 31.05.2027 bis 02.07.2027)

· Alnatura Salatkerne-Mix 100g (Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 03.06.2027 bis 13.07.2027)

In einer Probe Pinienkerne wurden Salmonellen nachgewiesen.

Die Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen.

Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Kundinnen und Kunden, die die Alnatura Pinienkerne oder den Alnatura Salatkerne-Mix mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zu Hause haben, sollten diese nicht mehr verzehren. Sie können die Packungen zurückbringen und erhalten selbstverständlich Ersatz.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Seite beziehungsweise auf der Unterseite der Packung aufgedruckt. Andere Produkte und andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Alnatura bedauert den Vorfall sehr und bittet seine Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Rückfragen & Kontakt

Marie Gonther
Telefon: 06151 – 3566000
Mail: [email protected]
www.alnatura.de

Alnatura Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mahatma-Gandhi-Straße 7
64295 Darmstadt

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