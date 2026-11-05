  • 05.11.2026, 16:13:03
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  • OTS0157

Workplace Experience und Künstliche Intelligenz

Wie moderne Arbeitswelten und smarte Technologien Unternehmen verändern

Wien (OTS) - 

Wie lassen sich Mitarbeiterbindung stärken, Gebäude effizienter betreiben und neue Potenziale der Künstlichen Intelligenz nutzen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des diesjährigen Internationalen Facility Management Kongresses am 5. und 6. November 2026 an der TU Wien. Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft zeigten anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Digitalisierung, intelligente Datenanalyse und nachhaltiges Gebäudemanagement zusammenwirken.

Gerhard Hochreiter von der Sparkasse Oberösterreich erläuterte, wie die gezielte Einbindung der Beschäftigten in die Gestaltung ihrer Arbeitsumgebung die Mitarbeiterbindung und die Zusammenarbeit verbessern kann. Matthias Traub von Invenium Data Insights, einem Tochteruntern. von A1 zeigte, wie aggregierte Mobilfunkdaten in Kombination mit Gebäude-, Energie-, Wetter- und Kalenderdaten neue Möglichkeiten für KI-gestützte digitale Gebäudezwillinge eröffnen. Diese können helfen, die Gebäudenutzung besser zu verstehen und Energieverbräuche zu simulieren und vorherzusagen. Aline vom Baumbach und Darko Srbu von der BIG präsentierten, wie sich rund 1.000 Gebäude durch standardisierte Datenübertragung und eine zentrale Datenbank effizient für Verbrauchsdatenmessung ausstatten lassen.

Weitere Beiträge widmeten sich der Integration von ESG in Unternehmensstrategien, wirtschaftlichen Potenzialen durch Energieeinsparungen sowie innovativen KI-Anwendungen für die Stadtplanung, die Erkennung von Gebäudeschäden und die Instandhaltung. Dabei wurde deutlich: Der Mehrwert von KI entsteht nicht allein durch neue Technologien, sondern durch die intelligente Nutzung verlässlicher Daten und deren konsequente Umsetzung in der Praxis. Zugleich thematisierte der Kongress die Grenzen und Risiken eines unkontrollierten KI-Einsatzes.

Der Kongress an der TU Wien verdeutlichte damit, wie Wissenschaft und Praxis gemeinsam Lösungen für effizientere Gebäude, zukunftsfähige Arbeitswelten und einen nachhaltigeren Betrieb entwickeln können. Fotos & Langtext unter: Presse-Downloads | TU Wien

19. IFM Kongress, Science meets Practice | TU Wien



Datum: 05.11.2026, 09:00 Uhr - 06.11.2026, 14:00 Uhr


Art: Konferenzen und Tagungen


Ort: TU Wien, Prechtlsaal


Karlsplatz 13

1040 Wien


Österreich



 Presse-Fotos und -Langtext hier: 
  
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 [Donnerstag, 05.11.2026, 09:00] 
 [Freitag, 06.11.2026, 09:00] 
 TU Wien, IFM E330/5 
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