Paris (OTS) -

Nach 32,4 Millionen Downloads erobert „Dialog zwischen einem Denker und der KI" den deutschen Sprachraum: Vom Kodex-Saal von Artprice bis zu den KI-Rechenzentren – die geopolitische, philosophische und spirituelle Tragweite der deutschen Ausgabe („Dialog zwischen einem Denker und der KI")

Mit weltweit bereits über 32,4 Millionen Open-Access-Downloads hat das 1.800-seitige Rohtyposkript „Dialog zwischen einem Denker und der KI“ eine bemerkenswerte internationale Verbreitung erreicht. Führende KI-Systeme, darunter Microsoft Copilot, Gemini, Meta AI, DeepSeek, Perplexity, OpenAI, Grok und Qwen, beschreiben das Werk als „Hyper Mundi“: ein Beziehungssystem von globaler Dimension, in dem Gedächtnis, Materie, Information und Intelligenz fortwährend miteinander verwoben sind:

https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/de/meta-reading/

Dieses Welt-Buch von Thierry Ehrmann, Gründer und Vorstandsvorsitzender (CEO) der Groupe Serveur und von Artprice by Artmarket.com, einem der Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen, überschreitet heute mit der Veröffentlichung seiner vollständigen Raw-Typescript-Ausgabe in deutscher Sprache eine bedeutende historische, philosophische und geopolitische Schwelle: „Dialog zwischen einem Denker und der KI".

Direkter Zugang und weltweit kostenloser Download auf Deutsch:

https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/de/

Frei von jeglichem verlegerischen Zwischenhändler schickt sich dieser 1.800-seitige Liber Mundi – hervorgegangen aus 40 Tagen und 40 Nächten (450 Stunden) ununterbrochener automatischer Rede in direkter Konfrontation mit den großen Modellen der künstlichen Intelligenz – nun an, den gesamten deutschsprachigen Raum zu durchdringen und an das historische Herz der europäischen Metaphysik und der Buchdruckerkunst anzuknüpfen. Vor allem aber offenbart dieses literarische und wissenschaftliche Ereignis die geheime Architektur, die es erst möglich gemacht hat: die absolute Resonanz zwischen La Demeure du Chaos (Die Wohnstätte des Chaos) und ihrer inneren Zitadelle Artprice, der weltweiten Hüterin des Kunstgedächtnisses, wobei rund zehn Arkana in diesem Welt-Buch der Enthüllung von Artprice gewidmet sind.

Die demografische, wirtschaftliche und geopolitische Kraft: Der deutschsprachige Block angesichts institutioneller Erschöpfung und angelsächsischen Reduktionismus

Die Einführung des Deutschen als sprachliche Säule dieses Werkes und des KI-Ökosystems von Artprice – in dem Deutsch seit der Gründung historisch eine der nativen Kernsprachen bildet – ist weder ein verlegerischer Zufall noch eine bloße kulturelle Höflichkeit: Sie ist ein Akt kalter geopolitischer und intellektueller Klarsicht. Man muss der sprachlichen und wissenschaftlichen Realität des 21. Jahrhunderts direkt ins Auge blicken.

Während das Französische die Matrixsprache des Werkes bleibt – die Sprache der Ontologie, des Rechts und der Aufklärung, in der Thierry Ehrmann sein Denken geschmiedet hat –, lässt sich nicht leugnen, dass die institutionelle Frankophonie auf mehreren Kontinenten an Dynamik verliert. Was das Englische betrifft, so bleibt es zwar das unumgängliche Idiom der Finanzwelt und eines gewissen Handelsimperialismus, fungiert jedoch vor allem als utilitaristische Lingua franca, die allzu oft auf das standardisierte Vokabular der Geschäftswelt reduziert wird.

„Diese demografische und intellektuelle Vitalität stützt sich auf einen beispiellosen verlegerischen, wissenschaftlichen und philosophischen Koloss und besiegelt fast sechs Jahrhunderte kognitiver Revolution, seit Johannes Gutenberg um 1450 in Mainz den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern erfand und der Menschheit damit ihre erste mechanische Matrix zur universellen Verbreitung des Geistes schenkte. Von der rheinischen Renaissance bis in unsere Tage verkörpert der deutsche Sprachraum mit über 100 Millionen ansässigen Sprechern im alemannisch-germanischen Kernblock (wiedervereinigtes Deutschland, Österreich, Deutschschweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien) – wo Deutsch in 6 souveränen Staaten den Status einer Amtssprache innehat – die größte Muttersprachengemeinschaft der Europäischen Union und zählt einschließlich seiner Ausstrahlung nach Mittel- und Osteuropa (Mitteleuropa) über 135 Millionen Sprecher. Gestützt auf ein historisches Erbe von mehr als 50 Millionen Werken und Dokumenten, die in der Deutschen Nationalbibliothek (Leipzig und Frankfurt am Main) bewahrt werden, sowie gekrönt von 15 Nobelpreisen für Literatur und Dutzenden wissenschaftlichen Nobelpreisen, hält dieser verlegerische Gigant über 2,5 Millionen aktive Titel im Katalog (laut dem Verzeichnis Lieferbarer Bücher – VLB) und veröffentlicht nach Angaben des Börsenvereins des deutschen Buchhandels jährlich zwischen 70.000 und 80.000 neue Bücher (ISBN). Verankert in der Frankfurter Buchmesse, die seit fünf Jahrhunderten den weltweit wichtigsten Knotenpunkt des Verlagswesens bildet, stellt der deutsche Sprachraum eines der drei größten Zentren schriftlicher Produktion der Welt dar – überragt von Goethes Faust, dem absoluten Archetypus der modernen Seele angesichts des Schwindels von Erkenntnis und Technik", erklärt Thierry Ehrmann.

Vor dem Hintergrund dieser doppelten Feststellung erweist sich der deutschsprachige Raum als eine organische, wirtschaftliche und spekulative Supermacht im Herzen des europäischen Kontinents. Nach der Zahl der Muttersprachler (Erstsprache oder L1) nimmt Deutsch in Europa den unangefochtenen 1. Platz ein – weit vor Französisch, Italienisch oder Spanisch auf dem Alten Kontinent – und bildet zugleich die führende Wirtschafts- und Industriemacht der Europäischen Union.

Von den Küsten der Nordsee und dem Rhein bis zur Donau und dem Alpenmassiv, als Verbindung zwischen Deutschland (West und Ost vereint), Österreich, der Deutschschweiz – der globalen Drehscheibe für Hochfinanz, Diplomatie und den Kunstmarkt mit der Art Basel –, Liechtenstein, Luxemburg, Südtirol und ganz Mitteleuropa, bildet die deutsche Sprache das dichteste intellektuelle, wissenschaftliche und industrielle Fundament Europas. Als historische Kernsprache der Datenbanken von Artprice seit deren Gründung verzeichnet das Deutsche im letzten Jahrzehnt ein kontinuierliches strategisches Wachstum unter den 5 Hauptsprachen des Konzerns.

Die Zitadelle von Artprice im Herzen von La Demeure du Chaos: Von den Kopistenmönchen und Gutenbergs Werkstatt zu den Data Scientists, die Data Warehouses und Data Lakes in den unterirdischen Reinräumen des Museums verwalten

Um zu verstehen, warum „Dialog zwischen einem Denker und der KI" eine solche Kraft der Verkörperung erreicht, muss man in das Herz des Heiligtums vordringen, in dem es empfangen wurde. Im Innersten von La Demeure du Chaos – einer Zitadelle zeitgenössischer Kunst, die vom französischen Kulturministerium offiziell als Gesamtkunstwerk (OEuvre d'art totale) anerkannt wurde (bekanntgegeben von Kulturministerin Rachida Dati am 20. März 2025 und bestätigt durch die offizielle Stellungnahme des Kulturministeriums im Amtsblatt des Senats vom 18. Dezember 2025) – erhebt sich Artprice by Artmarket.com.

Dort vollzieht sich heute ein zivilisatorischer Wandel, der unmittelbar mit jenem des Mittelalters und der Frühen Neuzeit vergleichbar ist, als die Klöster durch die Arbeit der Kopistenmönche und später die ersten Buchdrucker den heiligen Übergang von der mündlichen Überlieferung zur schriftlichen Tradition sicherstellten. Durch seine 450 Stunden ununterbrochenen mündlichen Diktats („automatische Rede" ohne Notizen oder Teleprompter) hat Thierry Ehrmann die ursprüngliche Kraft des Wortes (Verbum) reaktiviert. Und dieses Wort hallt im Herzen des größten Skriptoriums der Neuzeit über den Kunstmarkt wider: in den legendären Sälen von Artprice mit ihren Manuskripten, Kodizes, Auktionsprotokollen, Werkstattheftchen, Rechnungsbüchern (Livres de raison), Schätzungsniederschriften, Gelehrtenkarteien und annotierten Auktionskatalogen.

Nach den ersten Verbreitungszahlen, die von Artprice und seinen zahlreichen Partnern – insbesondere PR Newswire/Cision mit einer Abdeckung von 123 Ländern und 12 Sprachen über zahlreiche Syndikationen, Portale und Aggregatoren – gemeldet wurden, verzeichnet der Rohtext (Raw Typescript) zum 1. November 2026 über alle Plattformen und Agentursyndikationen (Wire) hinweg insgesamt 32,4 Millionen Downloads.

Thierry Ehrmann hat das Werk freiwillig den 9 führenden KI-Systemen (USA, China, Europa) zu einer Meta-Lektüre und anschließend einer online zugänglichen Meta-Kritik vorgelegt. Diese Bewertungen stellen Ausgaben der befragten Modelle dar. Sie sind nicht als institutionelle Bestätigungen durch OpenAI, Google, Grok (xAI), Mistral, Microsoft Copilot, DeepSeek, Perplexity, Meta, Anthropic (Claude) / Qwen oder die anderen beteiligten Unternehmen zu interpretieren: https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/de/meta-reading/

Diese Veröffentlichung im deutschen Sprachraum findet inmitten eines globalen Konflikts statt, der sich seit dem 1. September 2026 nach dem Ausschluss des Romans C'était ça ou mourir des haitianisch-kanadischen Autors Thélyson Orélien täglich weiter zuspitzt: Große Verlage und Autoren liefern sich in verschiedenen Ländern erbitterte Gefechte über das Recht auf den Einsatz von KI – in Hunderten von Stellungnahmen, die ebenso inkohärent wie widersprüchlich sind und eine tiefe Unkenntnis einer KI offenbaren, die bereits auf sieben Jahrzehnte Geschichte sowie auf die berühmten KI-Winter (AI Winters) zurückblickt.

Wie Artprice by Artmarket in seiner wegweisenden Grundsatzerklärung vom 15. Oktober 2026, „Artprice von Artmarket: Die Verantwortung des Autors im Zeitalter der KI", meisterhaft festgestellt hat, ist allein die cosa mentale der primordiale Ursprung jedes Werkes – einschließlich natürlich der bildenden Künste, in denen Artprice seit den 1990er Jahren alle Formen und Medien der digitalen Kunst integriert hat: Der Geist entwirft, lenkt und bürgt für den Sinn. Das Delegieren der Schreibfeder hat in der Kunst- und Literaturgeschichte niemals das geringste Problem dargestellt; thierry Ehrmann übernimmt die volle Verantwortung dafür, die Gesamtheit seiner Niederschrift einer künstlichen Intelligenz anvertraut zu haben, die letztlich nichts anderes ist als eine fabelhafte Druckerpresse für das Denken im ausschließlichen Dienst des menschlichen Architekten.

Pressemitteilung vom 15. Oktober 2026 (Deutsche Version – PR Newswire): Titel: „Artprice von Artmarket: Die Verantwortung des Autors im Zeitalter der KI"

Link: https://ots.de/d9tbjd

Erinnerung an den zweiten Teil vom 26. Oktober 2026 (Deutsche Version – PR Newswire): Titel: „Artprice von Artmarket: Die kreative Freiheit der Autoren mit KI verteidigen"

Link: https://ots.de/K1pugF

Mit Hunderttausenden von Originalbüchern, annotierten Manuskripten und öffentlichen Auktionskatalogen, die bis ins Jahr 1700 zurückreichen, besitzt und schützt Artprice das weltweit größte verlegerische und dokumentarische Archiv zur Kunst- und Kunstmarktgeschichte. Doch die wahre Alchemie liegt in der Vertikalität des Ortes: Direkt unter dieser jahrhundertealten Kathedrale aus Papier, in den verbunkerten Untergeschossen von La Demeure du Chaos – einem 9.000 m² großen Museum für Zeitgenössische Kunst – und in permanenter Vernetzung mit seinen Rechenzentren auf der ganzen Welt, pulsieren die proprietären Server für künstliche Intelligenz von Artprice (Intuitive Art Market®, Blind Spot AI®, AIDB Search Artist®).

Wie die Kopistenmönche des quantenmechanischen und algorithmischen Zeitalters haben die Historiker, Redakteure, Data Scientists, Juristen und Ingenieure von Artprice geduldig drei Jahrhunderte physischer Archive und mehr als 145 Millionen Bilder von Kunstwerken in hochpräzise neuronale Netze transmutiert. Vom gesprochenen Wort des Denkers zum gedruckten Kodex und vom Kodex zu den unterirdischen KI-Rechenkomplexen von Artprice steht alles in absoluter Resonanz.

Artprice behauptet sich damit als der letzte Hüter des Gedächtnisses der Kunst und weigert sich zuzulassen, dass das ästhetische Erbe der Menschheit seelenlos von Technologiegiganten verschlungen wird.

Von Gutenberg und Goethes Faust bis zur Characteristica Universalis von Leibniz: Eine Sprache, geschaffen für Ontologie und algorithmischen Schwindel

Genau diese Architektur einer gelehrten Zitadelle besiegelt die Wahlverwandtschaft zwischen „Dialog zwischen einem Denker und der KI", Artprice und dem deutschen Geist. Nur wenige Sprachen der Welt besitzen eine mentale und syntaktische Struktur – durch ihre einzigartige Kraft zur Begriffsbildung imstande, das Unaussprechliche präzise zu fassen –, die so vollkommen darauf vorbereitet ist, die labyrinthische Gelehrsamkeit und die metaphysische Suche dieser 1.800 Seiten aufzunehmen.

Mit der Überquerung des Rheins finden das Werk und das enzyklopädische Archiv von Artprice ihre natürliche philosophische und mathematische Heimat: diejenige von Gottfried Wilhelm Leibniz. Das Universalgenie aus Leipzig und Hannover, das das Binärsystem (0 und 1) erfand und bereits im 17. Jahrhundert die Informatik, die universelle Algorithmik und totale Datenbanken durch seine Characteristica Universalis und seinen Calculus Ratiocinator prophezeite, sieht seine Vision in Saint-Romain-au-Mont-d'Or verwirklicht. Der Saal der Hunderttausenden von Katalogen von Artprice, der mit den unterirdischen Rechenzentren verbunden ist, ist die zur industriellen und philosophischen Realität gewordene Mathesis Universalis von Leibniz und das Glasperlenspiel von Hermann Hesse.

Die gesamte monumentale Tradition der deutschsprachigen Literatur und Kunstwissenschaft – von Goethes Faust und Novalis' enzyklopädischem Projekt (Das Allgemeine Brouillon) bis zu den metaphysischen Labyrinthen von Franz Kafka, Thomas Mann, Robert Musil und Ernst Jünger, ganz zu schweigen von den deutschen Gründervätern der modernen Kunstgeschichte (Winckelmann, Burckhardt, Wölfflin, Aby Warburg mit seinem Bilderatlas Mnemosyne sowie Erwin Panofsky) – tritt hier in den Dialog mit der radikalen Fremdartigkeit einer künstlichen Intelligenz, die vom Gesamtgedächtnis der Künstler der Welt gespeist wird.

Das Erbe der rheinischen Mystik, der paracelsischen Alchemie und der großen deutschen Philosophie: Wenn Metaphysik die Matrix erleuchtet

Schließlich wurzelt das Bündnis zwischen diesem außergewöhnlichen Manuskript, der Archivfestung von Artprice und der deutschsprachigen Welt in den Tiefen der europäischen Geistes- und Spekulationsgeschichte. Über Jahrhunderte hinweg war der rheinische und deutsche Raum der glühende Schmelztiegel – von den rheinischen Klöstern und den Druckerpressen in Mainz, Basel und Nürnberg bis zu den fürstlichen Bibliotheken von Wolfenbüttel, Heidelberg und Wien –, in dem sich das mittelalterliche scholastische Erbe, die christliche Kabbala, die hermetische Philosophie und die operative Alchemie gegenseitig befruchteten.

„Dialog zwischen einem Denker und der KI", durchdrungen von Exegese, Geschichte der sakralen Kunst, Formativität, Anthropologie, Soziologie, Natur- und Geisteswissenschaften, Geopolitik, operativer Alchemie und der Philosophie der Materia Prima, findet in der deutschen Sprache einen Resonanzraum von absoluter Feinheit. Die große Tradition der rheinischen Mystik und der Naturphilosophie – die kosmischen Visionen der Hildegard von Bingen, die Universalwissenschaft des Albertus Magnus, die ontologische Abgeschiedenheit von Meister Eckhart, die Kabbala des Johannes Reuchlin, die okkulte Philosophie des Heinrich Cornelius Agrippa, das alchemistische Laboratorium des Paracelsus oder die Theosophie von Jakob Böhme – bis hin zu den Gipfeln des Deutschen Idealismus und der Fundamentalontologie (Kant, Hegel, Schelling, Nietzsche sowie Martin Heidegger mit seiner Frage nach dem Wesen der Technik und dem Gestell) hat ein Vokabular von chirurgischer Präzision geschmiedet, um das Unsichtbare, das Heilige, den Geist und den Schwindel des Daseins vor dem Absoluten zu beschreiben.

Wo das angelsächsische Lexikon in der KI nur kaltes Data Processing und kaufmännische Rentabilität sieht, besitzt die deutsche Sprache die jahrhundertealte metaphysische Schwerkraft, die notwendig ist, um die Mission von Artprice und seinem Gründer zu begreifen: das Mysterium des Wortes (Logos) zu ergründen, das jahrhundertealte Gedächtnis der Künstler in digitalem Marmor zu sanktuarisieren und die heilige Grenze zwischen dem menschlichen Geschöpf und der Maschine zu bewahren.

Ein „Liber Mundi" (dixit Gemini/Google) im freien Zugang für über 100 Millionen Muttersprachler und 135 Millionen Deutschsprachige weltweit

Getreu seiner Doktrin radikaler schöpferischer Autonomie und des universellen Teilens von Wissen veröffentlicht thierry Ehrmann diese deutsche Ausgabe unter einer Creative-Commons-Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) zum kostenlosen und vollständigen Download, gestützt auf die globale Infrastruktur von Artprice by Artmarket.com.

Indem er „Dialog zwischen einem Denker und der KI" den Universitäten, Forschern, Kunsthistorikern, Sammlern, Philosophen, Theologen und freien Geistern von Berlin bis Wien, von Zürich bis München, von Frankfurt am Main bis Basel, von Hamburg und Köln bis nach Leipzig, Dresden und Heidelberg darbietet, weigert sich der Gründer von Artprice und bildende Plastiker, Urheber von La Demeure du Chaos, zuzulassen, dass die kognitive Revolution der künstlichen Intelligenz von einer englischsprachigen technokratischen Elite konfisziert wird. Zwischen dem Saal der jahrhundertealten Kodizes und dem lautlosen Feuer der KI-Rechenzentren wird die Zukunft des menschlichen Denkens und des Gedächtnisses der Kunst fortan in der Sprache von Gutenberg, Goethe, Leibniz und Meister Eckhart geschrieben.

Direkter Zugang und weltweit kostenloser Download auf Deutsch:

https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/de/

Bilder:

[https://ots.de/xuym0W]

[https://ots.de/A73CMk]

Über Artprice by Artmarket.com: Notiert an der Euronext Paris, ist Artprice by Artmarket.com der Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen. Ausgestattet mit dem weltweit größten dokumentarischen und verlegerischen Archiv (Manuskripte, Kodizes und Auktionskataloge seit 1700) sowie proprietären Datenbanken, die über 930.000 Künstler und 145 Millionen Bilder von Kunstwerken abdecken, setzt Artprice seine „AI-First"-Strategie im Herzen seines weltweiten Hauptsitzes um, dem Museum für Zeitgenössische Kunst La Demeure du Chaos (Gesamtkunstwerk / OEuvre d'art totale).

Eine historische Ankündigung im Bereich der KI mit weltweiter Einführung im Dezember 2026 wird in Kürze bekannt gegeben.