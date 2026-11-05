Dr. Marcus Presich verstärkt Geschäftsführung der gemdatnoe

Korneuburg (OTS) -

Seit 1. November 2026 ist Dr. Marcus Presich Teil der Geschäftsführung der gemdatnoe. Gemeinsam mit Astrid Schober und Leopold Kitir wird er das Unternehmen führen und schrittweise die Nachfolge von Leopold Kitir antreten. Dieser bleibt bis zu seiner Pensionierung im kommenden Jahr weiterhin in der Geschäftsführung tätig.

Der Beirat der gemdatnoe hat Dr. Marcus Presich zum neuen Geschäftsführer bestellt. Seit 1. November 2026 verstärkt er die bestehende Geschäftsführung rund um Astrid Schober und Leopold Kitir. In den kommenden Monaten wird er schrittweise die Nachfolge von Leopold Kitir übernehmen. Mit dieser frühzeitigen Übergabe setzt das Unternehmen auf einen geordneten Führungswechsel und verbindet langjährige Erfahrung mit neuen fachlichen Perspektiven.

Expertise in Daten, Analytik und Künstlicher Intelligenz

Dr. Marcus Presich wechselt von der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien zur gemdatnoe. Dort verantwortete er zuletzt als Bereichsleiter die strategische und operative Umsetzung der Themen Daten, Analytik und Künstliche Intelligenz. Mit seiner Erfahrung in diesen Zukunftsbereichen bringt er wichtige Impulse für die weitere Unternehmensentwicklung mit.

„Die gemdatnoe hat sich in den vergangenen Jahren zu einem unverzichtbaren Partner für die kommunale Infrastruktur unseres Bundeslandes entwickelt. Ich freue mich sehr darauf, diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit einem starken Team fortzuschreiben“, so Dr. Marcus Presich. „Die digitale Transformation im kommunalen Bereich bietet enorme Chancen, um Verwaltungsprozesse noch effizienter und bürgernäher zu gestalten. Genau hier werden wir ansetzen.“

Leopold Kitir begleitet den Übergang bis zur Pensionierung

Mit dem bevorstehenden Wechsel geht eine langjährige Ära in der Geschäftsführung der gemdatnoe zu Ende. Leopold Kitir hat die Entwicklung des Unternehmens über viele Jahre maßgeblich mitgestaltet und durch zahlreiche Veränderungen begleitet. Bis zu seiner Pensionierung im kommenden Jahr bleibt er weiterhin in der Geschäftsführung tätig und wird den Übergang aktiv unterstützen.

„Die gemdatnoe steht heute auf einem absolut soliden und zukunftsfähigen Fundament. Mein Dank gilt dem gesamten Team für den großartigen Einsatz in all den Jahren. Ich freue mich, die Führung in so kompetente Hände zu übergeben und den Übergang bis zu meinem Ruhestand im nächsten Jahr noch aktiv begleiten zu dürfen“, sagt Leopold Kitir.

Kommunale Digitalisierung weiterentwickeln

Die gemdatnoe unterstützt mehr als 500 Gemeinden sowie Gemeindeverbände und rund 800 Bildungseinrichtungen mit IT-Komplettlösungen. Das Leistungsangebot reicht von Software und IT-Infrastruktur über Beratung bis hin zu Sicherheitslösungen. Gemeinsam mit ihren Kund:innen und Partnern entwickelt das Unternehmen digitale Lösungen für die Anforderungen der kommunalen Verwaltung und Bildung.

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung stellt die gemdatnoe die Weichen für die nächste Phase ihrer Unternehmensentwicklung. Im Mittelpunkt bleibt die Weiterentwicklung des Leistungsangebots und die verlässliche Unterstützung ihrer Kund:innen bei der digitalen Transformation.