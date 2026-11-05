  • 05.11.2026, 14:18:33
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FPÖ - Nepp zum Mieten-Schock: Ludwigs Wohnbauversagen macht Wien unbezahlbar!

FPÖ fordert Wohnbauoffensive für mehr geförderte Wohnungen und Gemeindewohnungen nur für österreichische Staatsbürger

Wien (OTS) - 

„Die Mieten explodieren, der Wohnbau bricht ein und Bürgermeister Ludwig schaut tatenlos zu. Die Zeche für dieses rot-pinke Versagen zahlen die Wienerinnen und Wiener“, kritisiert Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp angesichts der aktuellen EHL-Prognose, wonach die Mieten heuer um sieben und 2027 um weitere sechs Prozent steigen sollen.

Während 2023 noch mehr als 14.000 Wohnungen fertiggestellt wurden, dürften es 2027 nur noch rund 7.700 sein. „Das ist ein wohnbaupolitisches Armutszeugnis. Wien braucht endlich wieder genügend geförderten Wohnraum. Stattdessen lässt Ludwig den Wohnbau einbrechen, während der Bedarf an leistbaren Wohnungen immer weiter steigt. Das ist das Ergebnis jahrelanger rot-pinker Fehlpolitik“, so Nepp.

Für den Wiener FPÖ-Chef braucht es darüber hinaus eine klare Neuausrichtung der Gemeindewohnungsvergabe: „Die Stadt Wien hat den Auftrag, für die Wienerinnen und Wiener leistbaren Wohnraum bereitzustellen. Es kann nicht sein, dass Menschen, die hier seit Jahrzehnten leben, arbeiten und Steuern zahlen, bei der Wohnungssuche auf der Strecke bleiben, während die Stadt immer neue Zuwanderer versorgen muss. Wir Freiheitliche fordern daher, dass Gemeindewohnungen ausschließlich an österreichische Staatsbürger vergeben werden. Der soziale Wohnbau muss jenen zugutekommen, die ihn finanziert haben“, stellt Nepp abschließend klar.

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