Öffentlicher Rückruf Spielzeug: Cute animals "Bär und Hase" und Anxious X "Plüschtier Frosch"

Wien (OTS) -

Betroffene Produkten sind: Cute animals "Bär und Hase", EAN Code/Model Nummer: 001-2020, Hersteller:Foshan Jintian Arts&Crafts Co.,Ltd.

Anxious X “Plüschtier Frosch” EAN Code/Model Nummer: MGNM0122, Hersteller: Foshan Miguonuo Cultural Creative Co., Ltd.

Grund für den Rückruf: An beiden Produkten wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen.

Wichtiger Hinweis: Bitte verwenden Sie die genannten Produkte nicht weiter! Kleinteile können sich lösen und verschluckt werden. Dadurch besteht Erstickungsgefahr!

Maßnahme: Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unsere Unternehmen verursacht wurde.