Ballspielbereich Roter Berg wird zukunftsfit und ganzjährig bespielbar

Wien (OTS) -

Hietzing: Der Ballspielbereich am Roten Berg erfreut sich seit je her großer Beliebtheit. Aufgrund der hohen Nutzungsintensität kam es jedoch jährlich mehrmals dazu, dass der Boden uneben und bei feuchtem Wetter schlammig wurde, sodass ein Fußballspielen oftmals mehrwöchig unterbrochen bzw. nur sehr eingeschränkt möglich war.

Abhilfe schafft die anstehende Aufwertung des bestehenden Ballspielbereichs. Dieser wird nun mittels Befestigung des Untergrundes, der Installation eines „resedagrünen“ EPDM-Belags und der Errichtung eines geschlossenen und geräuscharmen Ballfanggitters mit zwei Eingangstoren zukunftsfit und ganzjährig bespielbar gemacht. Die Umsetzung des Projekts wird durch eine 60 prozentige Förderung der Stadt Wien ermöglicht. Die Maße von 20 x 45 Metern ergeben eine Gesamtfläche von 900 m². Die Größe der Sportfläche entspricht damit ziemlich genau der vor den Aufwertungsmaßnahmen – es geht also keine Spielfläche verloren. Das Oberflächenwasser vom Belag wird seitlich vom Ballspielbereich aufgefangen und in einen Versickerungsschacht abgeleitet. Hierdurch kann das Wasser unmittelbar in das umgebene Erdreich abfließen. Die Ausstattung in Form der beiden großen Fußballtore kann aufgrund der geringen Geräuschentwicklung sowie des Zustandes erhalten und daher wiederverwendet werden.

Die Arbeiten werden heuer noch so lange ausgeführt, wie es die Witterungsbedingungen zulassen, damit im Frühjahr 2027 der aufgewertete Ballspielbereich allen Interessierten uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Bezirksvorsteherin Mag. Johanna Zinkl (ÖVP): „Es freut mich sehr, dass wir den Ballspielbereich am Roten Berg nun nachhaltig verbessern können. Der bisherige Untergrund war durch die intensive Nutzung und bei feuchter Witterung immer wieder eine Herausforderung. Mit dem neuen „resedagrünen“ EPDM-Belag schaffen wir eine hochwertige und ganzjährig bespielbare Fläche. Davon profitieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene ebenso wie die Vereine, die den Platz nutzen. Es ist schön, dass wir damit einen wichtigen Ort für Sport und Bewegung in Hietzing langfristig aufwerten können.“

Klubobfrau Katharina Mayer-Egerer, BEd (SPÖ): „Es ist mir wichtig, dass wir eine hochwertige Möglichkeit zum Ballspielen bekommen. Denn die Ballspielplätze und -käfige in Hietzing dienen als wichtige Freizeiteinrichtungen für Kinder, Jugendliche und sportbegeisterte Erwachsene. Mit dem gemeinsamen Antrag auf Instandsetzung des Ballspielplatzes und einer 60%igen Förderung durch die Stadt Wien, ist es gelungen dieses Projekt umzusetzen.“

Klubobmann Christopher Hetfleisch: MA (Grüne): „Seit 2020 bin ich Bezirksrat und setze mich mit meinem Team für die Verbesserung der Sportinfrastruktur in Hietzing ein. Es freut mich daher besonders, dass wir als Hietzinger Bezirksvertretung nun gemeinsam mit der Stadt Wien den Fußballplatz am Roten Berg aufwerten können. Investitionen in den Breitensport und Gesundheitsförderung sind langfristig gut angelegtes Geld in finanziell angespannter Budgetlage."

Bezirksrätin Manuela Janosch, MSc (NEOS): „Aus dem Gatsch wird endlich ein richtiger Ballspielkäfig. So bekommen Kinder und Jugendliche mehr Raum in Hietzing“, begrüßt Katharina Kainz, Klubobfrau der NEOS die Aufwertung des beliebten Fußballplatzes am Roten Berg, die von der Stadt Wien mit 60 Prozent der Kosten gefördert wird.“

Bezirksrat Peter Herbst (FPÖ): "Für uns Freiheitliche ist es wichtig, den Sport unserer Jugendlichen zu fördern. Deshalb unterstützen wir den neuen Ballspielkäfig, der Platz für Bewegung, Spaß und gemeinsame sportliche Aktivitäten schafft."