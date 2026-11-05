Weltpremiere: Oststeiermark präsentiert Steirerball Apfelstrudel, verfeinert mit steirischem „Kürbiskern Likör“

Wien (OTS) -

Wenn Oststeirer nach Wien kommen, haben sie ordentlich etwas im Gepäck! Am 11.11.2026 stellen sie den neuen „Steirerball Apfelstrudel“ vor – es ist eine Weltpremiere. Die köstliche Neuinterpretation des Klassikers verbindet traditionelle steirische Backkunst mit einer raffinierten Note aus steirischem Kürbiskern Likör. 300 steirische Apfelstrudel á la Steirerball werden bei der ersten feierlichen Verkostung serviert. Möglich macht diese kulinarische Premiere der Verein der Steirer in Wien.

Außerdem zeigt Österreichs Apfelland, was alles in ihm steckt: Knackige steirische Äpfel und frischer Apfelsaft runden das kulinarische Programm ab.

Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Veranstalter des Steirerballs: „Der Steirerball ist jedes Jahr ein Stück Steiermark mitten in Wien. Er bringt Menschen zusammen, die ihre Heimat, unsere Traditionen und die steirische Lebensfreude schätzen. Umso mehr freuen wir uns, schon jetzt auf diese Weltpremiere für den Gaumen. Der Steirerball Apfelstrudel und die steirische Musikbegleitung sind echter Blickfang für Kameras und ein genüsslicher Vorgeschmack auf den Steirerball am 8. Jänner.“

Die Details präsentieren der Verein der Steirer in Wien und die Oststeirer, persönlich am Mittwoch, 11. November 2026, um 11:11 Uhr am Wiener Heldenplatz.

Vor Ort anwesend sind:

· Stefan Schindler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Oststeiermark

· Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien

sowie weitere Vorstandsmitglieder des Vereins der Steirer in Wien

Zeit: Mittwoch, 11. November 2026 um 11:11 Uhr

Ort: Heldenplatz, neben der Durchfahrt in den Burghof

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise [email protected] entgegen.