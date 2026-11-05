EU-Umweltausschuss trifft wegweisende Entscheidung für Technologieoffenheit

Wien (OTS) -

Die eFuel Alliance Österreich begrüßt das gestrige Abstimmungsergebnis im Umweltausschuss (ENVI) des Europäischen Parlaments ausdrücklich als wegweisende Entscheidung für eine technologieoffene und klimafreundliche Mobilität. Der federführend zuständige Ausschuss stimmte mit klarer Mehrheit dafür, Fahrzeuge, die ausschließlich mit fortschrittlichen Kraftstoffen betrieben werden, ab 2030 im Rahmen der CO2-Flottenregulierung als emissionsfrei anzuerkennen.

Bis 2035 soll der CO2-Ausstoß von Neuwagen in der EU gegenüber 2021 um 87,5 % sinken. Dabei werden 7,5 % durch die Verwendung von klimafreundlich hergestelltem Stahl berücksichtigt. Der verbleibende Anteil von 87,5 % muss durch Elektroantriebe und innovative klimaneutrale Kraftstoffe in Hybrid- und Verbrenner-PKW erreicht werden.

Das ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung und ein starkes Signal für den europäischen Automobilstandort. Endlich setzt sich die Erkenntnis durch, dass Klimaschutz nicht durch Technologieverbote, sondern durch Innovation und Wettbewerb erreicht wird. Wer die CO2-Emissionen im Verkehr nachhaltig reduzieren will, muss alle verfügbaren technologischen Optionen nutzen. Die Beschränkung auf eine einzige Technologie stellte sich als Klotz am Bein heraus und wird nun endlich über Bord geworfen.

Nach den positiven Stellungnahmen der Ausschüsse für Verkehr (TRAN) sowie Industrie und Energie (ITRE) und dem abgestimmten Vorstoß von Deutschland und Frankreich hat sich nun auch der federführende Umweltausschuss für Technologieoffenheit ausgesprochen.

Hoffnung gibt, dass die bisherige Spaltung des Parlaments in zwei fast gleich starke Lager überwunden werden konnte. Jetzt muss das Europäische Parlament den Kurs nur noch bei der Plenarabstimmung im Dezember besiegeln, fordert die eFuel Alliance Österreich.