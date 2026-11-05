AVISO: Pressekonferenz „Insektenfreundlich begrünte Jägerstraße“

Wien (OTS) -

Die Grünstreifen entlang der Jägerstraße wirken künftig als Mini-Trittstein-Biotope für Insekten. Im Rahmen des Projekts Städte.Gärten.Vielfalt haben Beetpat:innen gemeinsam mit GLOBAL 2000 und der Stadt Wien insgesamt 37 Beete begrünt.

Grüne Korridore in urbanen Raum sind wichtig sind - gleichzeitig haben gemeinsame Pflanztage und Beet-Pat:innen die Community bereichert. Für mehr Details wartet im Anschluss ein geführter Lokalaugenschein.

Dienstag, 10. November, 09:30 Uhr

Café Kulturverein Henriette, Staudingergasse 10, 1200 Wien

Alexandra Strickner , Geschäftsführerin GLOBAL 2000

Christine Dubravac-Widholm , Bezirksvorsteherin Brigittenau

Zuzana Stanová , Projektleitung Kochgarten & Biodiversitätsexpertin Bratislava

Andrej Batyás , Leiter des Interreg-Büros Slowakei-Österreich

Josef Mikocki, Experte MA22 – Umweltschutz

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten