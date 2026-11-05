- 05.11.2026, 12:42:33
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AVISO: Pressekonferenz „Insektenfreundlich begrünte Jägerstraße“
Interreg-Projekt Städte.Gärten.Vielfalt zwischen Wien und Bratislava sorgt für Biodiversitäts-Hotspots im urbanen Raum. Geführter Lokalaugenschein im Anschluss.
Die Grünstreifen entlang der Jägerstraße wirken künftig als Mini-Trittstein-Biotope für Insekten. Im Rahmen des Projekts Städte.Gärten.Vielfalt haben Beetpat:innen gemeinsam mit GLOBAL 2000 und der Stadt Wien insgesamt 37 Beete begrünt.
Grüne Korridore in urbanen Raum sind wichtig sind - gleichzeitig haben gemeinsame Pflanztage und Beet-Pat:innen die Community bereichert. Für mehr Details wartet im Anschluss ein geführter Lokalaugenschein.
Dienstag, 10. November, 09:30 Uhr
Café Kulturverein Henriette, Staudingergasse 10, 1200 Wien
- Alexandra Strickner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000
- Christine Dubravac-Widholm, Bezirksvorsteherin Brigittenau
- Zuzana Stanová, Projektleitung Kochgarten & Biodiversitätsexpertin Bratislava
- Andrej Batyás, Leiter des Interreg-Büros Slowakei-Österreich
- Josef Mikocki, Experte MA22 – Umweltschutz
Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten
Rückfragen & Kontakt
Marcel Ludwig
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 142000 20
[email protected]
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