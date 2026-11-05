  • 05.11.2026, 12:42:33
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  • OTS0126

AVISO: Pressekonferenz „Insektenfreundlich begrünte Jägerstraße“

Interreg-Projekt Städte.Gärten.Vielfalt zwischen Wien und Bratislava sorgt für Biodiversitäts-Hotspots im urbanen Raum. Geführter Lokalaugenschein im Anschluss.

Wien (OTS) - 

Die Grünstreifen entlang der Jägerstraße wirken künftig als Mini-Trittstein-Biotope für Insekten. Im Rahmen des Projekts Städte.Gärten.Vielfalt haben Beetpat:innen gemeinsam mit GLOBAL 2000 und der Stadt Wien insgesamt 37 Beete begrünt.

Grüne Korridore in urbanen Raum sind wichtig sind - gleichzeitig haben gemeinsame Pflanztage und Beet-Pat:innen die Community bereichert. Für mehr Details wartet im Anschluss ein geführter Lokalaugenschein.

Dienstag, 10. November, 09:30 Uhr

Café Kulturverein Henriette, Staudingergasse 10, 1200 Wien

  • Alexandra Strickner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000
  • Christine Dubravac-Widholm, Bezirksvorsteherin Brigittenau
  • Zuzana Stanová, Projektleitung Kochgarten & Biodiversitätsexpertin Bratislava
  • Andrej Batyás, Leiter des Interreg-Büros Slowakei-Österreich
  • Josef Mikocki, Experte MA22 – Umweltschutz

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten

Rückfragen & Kontakt

Marcel Ludwig
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 142000 20
[email protected]

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