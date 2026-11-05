  • 05.11.2026, 12:25:34
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MCI macht humanoide Robotik für Tiroler Betriebe nutzbar

Neue Anlaufstelle für humanoide Robotik unterstützt Unternehmen in Industrie, Tourismus und Gesundheit | Land Tirol fördert Leuchtturmprojekt für Digitalisierung und Innovation

Starten die Anlaufstelle (v. l.): Jens Hopfgartner (Geschäftsführer TRAFALGAR), Benjamin Massow (Leiter Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung), Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung Mario Gerber, Stefan Hintner (Geschäftsführer HinsTech), Peter Mirski (CIO MCI), Christian Falch (Geschäftsführer TRAFALGAR)
Innsbruck (OTS) - 

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® baut gemeinsam mit der TRAFALGAR GmbH und der HinsTech GmbH eine zentrale Anlaufstelle für humanoide Robotik auf. Das vom Land Tirol geförderte, Leuchtturmprojekt unterstützt Unternehmen bei der Erprobung und Einführung innovativer Automatisierungslösungen und soll insbesondere dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

„Mit unserer Förderung wollen wir Betriebe dabei unterstützen, innovative Lösungen kennenzulernen, zu erproben und in die Praxis zu bringen. Die neue Anlaufstelle für humanoide Robotik am MCI bietet heimischen Unternehmen dafür konkrete Angebote, um sich über diese Technologie zu informieren, mögliche Einsatzbereiche auszuloten und erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Das Projekt des MCI zeigt beispielhaft, wie Forschung, Technologie und unternehmerische Praxis zusammenwirken können, um neue Entwicklungen für die heimische Wirtschaft nutzbar zu machen. Gerade angesichts des Fachkräftemangels ist es wichtig, Automatisierungspotenziale aufzuzeigen und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts langfristig zu sichern“, betont Mario Gerber, Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung.

Praxisnahe Unterstützung für Tiroler Betriebe

Die Anlaufstelle am MCI bietet technologische Expertise, Machbarkeitsstudien, Pilotprojekte und Schulungen. „In einem eigenen Showroom können Unternehmen unterschiedliche Robotersysteme kennenlernen und praxisnah erproben. Ergänzend schaffen Pilotprojekte, Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie technische und rechtliche Unterstützung fundierte Entscheidungsgrundlagen für Tiroler Unternehmen“, so Jens Hopfgartner, Geschäftsführer der TRAFALGAR GmbH.

„Wir entwickeln keine eigenen Robotersysteme, sondern machen die rasanten internationalen Entwicklungen für Tiroler Betriebe sicht- und nutzbar. Dabei unterstützen wir technologieneutral: Entscheidend ist der konkrete Nutzen – ob mit humanoiden Robotersystemen oder bewährten Automatisierungstechnologien. Bei uns finden Unternehmen Wissen, Erprobung und verlässliche Partner aus der Region an einem Ort“, erklärt Benjamin Massow, Leiter des Zentrums für Produktion, Robotik und Automatisierung am MCI.

Die TRAFALGAR GmbH und die HinsTech GmbH bringen ihre Expertise in der technischen und sicheren Integration ein. „Zahlreiche Unternehmen, Interessenvertretungen, Gesundheitseinrichtungen und Roboterhersteller haben bereits ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet“ hebt Stefan Hintner, Geschäftsführer der HinsTech GmbH hervor.

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