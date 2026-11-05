London (OTS) -

Während der Royal Gala des English Chamber Orchestra in White Hall Palace wurden am 17. Oktober mit der Preisverleihung an Dr. Donatus Prinz von Hohenzollern, der Altverleger der Frankfurter Verlagsgruppe, seine Verdienste um die britische Musikkultur geehrt. Diese sind weit gespannt, von der Unterstützung hochbegabter Schüler als Botschafter der britischen Eliteschule, der Purcell School for Young Musicians in Watford, über Stipendien für Nachwuchsstars am Royal College of Music in London bis hin zur Preisgeldstiftung für Sofia Demetriades in der International String Competition Haslemere, die darauf vor wenigen Tagen den Wettbewerb BBC Young Musician of the Year 2026 gewonnen hat.

Der vor 25 Jahren von seiner Adoptivmutter Katharina, geb. Prinzessin von Sachsen-Weimar Eisenach, in die Hohenzollernfamilie aufgenommene Donatus steht zudem wichtigen Konzertgesellschaften wie der Kensington und Chelsea Music Society oder der Farnham Sinfonia als Schirmherr, Präsident oder Vizepräsident vor. Er hat bedeutenden Einrichtungen wie Arts4Dementia, aber auch Blind Dog Rescue zu einer Publizität verholfen, die den Einrichtungen ihre Fortentwicklung ermöglicht hat.

Auf die Frage, wie er selbst zur Adoption steht, sagt er: "Es ist unbescheiden, wenn gerade ich das sage, aber es ist heute nötig darauf hinzuweisen, daß die Adoptionen des Adels seit Kaiser Augustus die Auswahl der Besten gewesen ist, die zeitweise auch in Monarchien wie in Bayern um 1800 adelsrechtlich anerkannt waren. Zudem fördert der deutsche Gesetzegeber die Adoptionen, denn er will die Familien generell stärker machen und den Staat von sozialen Leistungen entlasten. Adoptionen sind grundsätzlich ehrenwert und vorteilhaft für die Gesellschaft, auch dann, wenn einer, mit schweren Goldketten behängt, den Boulevard bedient und dem angeblich demokratisch gesinnten Publikum einen Spiegel seiner Loyalität zum in weiten Teilen immer noch aggressiv feudal denkenden historischen Adel vorhält."

Die Royal Gala fand vor 250 Wirtschaftsführern, Kulturschaffenden und Philanthropen statt. Vor dem internationalen Publikum hob der Ausgezeichnete hervor, daß Adel heute nur noch darin bestehen könne und allein daran gemessen werden müsse, was einer für die Gesellschaft bewirkt. In einer Presseerklärung betont die Parlamentarische Gesellschaft von Westminster, daß das von Prince Donatus of Hohenzollern so stark formulierte Prinzip der Verantwortlichkeit dieser Auszeichnung zusätzliche Bedeutung verleihe.

Dr. Donatus Prinz von Hohenzollern bedeutendstes Verdienst ist die unternehmerische Neuaufstellung des wirtschaftlich gefährdeten English Chamber Orchestra. Für die wirtschaftliche Trendumkehr des Orchesters, das nationalen Rang besitzt, dankte es ihm mit seinem Ehrenpreis aus der Hand der Tochter des letzten jugoslawischen Königs, Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Katharina, der Cousine von König Charles III. Der adoptierte und promovierte Prinz, der gerade eine neue Studie zur Erkenntnistheorie veröffentlicht, ist in der Londoner Gesellschaft der bekannteste und angesehenste Vertreter seiner Familie.

Quelle: https://ots.de/DdLPrP

Bericht über neues Geschäftsmodell für klassische Musik: https://ots.de/MNktI3

Weitere Informationen:

https://www.heraldscotland.com/news/13176310.model-left-2m-princess-mother/

https://www.prinz-von-hohenzollern.info/