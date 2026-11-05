Schule am Wasserturm in Hainburg eröffnet

St. Pölten (OTS) -

Die neue Schule am Wasserturm wurde heute, Donnerstag, in Hainburg im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bildungsdirektor Karl Fritthum, Anja Weinwurm vom Bundesministerium für Bildung, Bezirkshauptmann Michael Engel, Bürgermeister Johannes Gumprecht und zahlreichen Ehrengästen eröffnet. „Vor mehr als drei Jahren haben wir unsere Vision für die Stadt Hainburg präsentiert und mit der Eröffnung dieser Schule mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt wird ein Teil dieser Vision heute Wirklichkeit“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Die mehr als 50 Schülerinnen und Schüler sind die ersten, die diese Schule heute übergeben bekommen, darauf könnt ihr stolz sein.“

Mit dem neuen Standort sei es „gelungen, Geschichte mit Zukunft zu verbinden“, setzte die Landeshauptfrau fort. „Wenn man hier hereinkommt, spürt man: Das hätte nicht schöner gelingen können.“ Ein Gebäude allein mache aber keine Schule, „dazu gehören Lehrerinnen und Lehrer, die die Schüler fördern, Eltern, die die Kinder begleiten, und vor allem Schülerinnen und Schüler, die der Schule Leben einhauchen“, sagte Mikl-Leitner. Ihnen gab sie zentrale Dinge mit, die im Leben wichtig seien: „Leistung, Eigenverantwortung, Hausverstand und das Miteinander“, erklärte die Landeshauptfrau und: „Leistung bedeutet, sich im Leben Ziele zu setzen und hart daran zu arbeiten“, Eigenverantwortung bedeute, selbst Probleme zu lösen, Hausverstand bedeute, „nicht kompliziert zu denken“, und im „Miteinander kann man alles im Leben schaffen.“

Bildungsdirektor Karl Fritthum sagte: „Es ist eine große Kunst, in ein bestehendes, altes Gebäude einen pädagogischen Raum hineinzuzaubern.“ Wenn man in die Schule komme, „sieht man die Stimmung, die Spannung und den Stolz, man sieht all die Jahre harte Arbeit, die hinter dem Standort steckt.“

Bauen im Bestand sei immer mehr Thema, ergänzte Anja Weinwurm vom Bildungsministerium: „Was man Großartiges in einem Bestand schaffen kann, sieht man an diesem Gebäude.“ Momentan werde Hainburg als dislozierter Standort geführt, es bestehe die Möglichkeit, den „Standort in Zukunft weiter auszubauen.“

Man hauche einem alten Gebäude neues Leben ein, so Bürgermeister Johannes Gumprecht: „Wir setzen damit den Startschuss für eine Bildungsoffensive hier in Hainburg und investieren somit in das Wichtigste: die Zukunft unserer Kinder.“

Schuldirektorin Sabine Puchinger freute sich über den pünktlichen Start des Schulbetriebs im September: „Aus Plänen und Ideen ist ein lebendiger Standort geworden. Mit diesem Standort schaffen wir, dass Kinder aus Hainburg und der Region eine Schule in ihrer Nähe besuchen können.“ Außerdem sei das Projekt die Chance, „Schule neu zu denken. Deshalb haben bei uns die Naturwissenschaften einen besonderen Stellenwert.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übergab gemeinsam mit Bildungsdirektor Karl Fritthum und Direktorin Sabine Puchinger Dank- und Anerkennungsurkunden an die Lehrkräfte, die nicht nur an der Entstehung des Projekts mitgewirkt, sondern bis zur Eröffnung ehrenamtlich mitgearbeitet haben – sogar bei Reinigungsarbeiten in der Schule. Gemeinsam mit Maria Ertl vom Vorstand der Sparkasse Hainburg Privatstiftung überreichte Mikl-Leitner den Schlüssel für das neue Schulgebäude an die Schülerinnen und Schüler. Gesegnet wurde es von Pfarrer Christoph Pfann und Pfarrer Jan Magyar.

Künftig sollen in der Schule am Wasserturm acht Unterstufen-Schulklassen mit rund 200 Schülerinnen und Schülern Platz finden. Die Kosten für die Errichtung des Schulgebäudes wurden zur Gänze von der Sparkasse Hainburg Privatstiftung getragen.