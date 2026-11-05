LH-Stv. Landbauer: Ein Jahr leopoldi auf Niederösterreichs Straßen

St. Pölten (OTS) -

Seit einem Jahr steht die Dachmarke leopoldi für ein starkes Mobilitätsangebot in Niederösterreich. Mit den leopoldi Regionalbussen und leopoldi Anrufsammeltaxis wurden die vielfältigen Mobilitätsangebote im Land sichtbar verbunden und stehen gleichzeitig für einen neuen Ansatz in der Verkehrsplanung. „

Unter dem Leitspruch ‚Niederösterreich kommt an‘ steht leopoldi für unsere niederösterreichische Identität, Heimatverbundenheit und ein klares Bekenntnis zu den Menschen im Land. Zudem setzt die NÖVOG als Mobilitätsagentur des Landes auf den Ausbau eines integrierten Gesamtverkehrsangebotes. So stellen wir sicher, dass der Verkehr in Niederösterreich so nah an den Bedürfnissen unserer Landsleute geplant wird, wie sie ihn brauchen. Heute wollen wir ganz besonders unsere Buslenker in den Mittelpunkt stellen und Danke sagen“, informiert Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer. Er nimmt das einjährige Jubiläum zum Anlass, sich bei den Buslenkern und Mitarbeitern der Verkehrsunternehmen zu bedanken.

Die rund 1.500 Regionalbusse in Niederösterreich befördern pro Jahr ca. 45,2 Millionen Fahrgäste und sind 64,3 Millionen Kilometer im Jahr unterwegs – das würde für über 1.600 Erdumrundungen reichen. Die von der NÖVOG organisierten Anrufsammeltaxis ergänzen dieses verlässliche Linienangebot und befördern über 150.000 Fahrgäste pro Jahr flexibel auf rund 18.500 Fahrten.

Am Ende sind es die Buslenker, die dafür sorgen, dass sich die Fahrgäste auf eine sichere und stabile Verbindung von A nach B verlassen können. Nicht zuletzt dank des Einsatzes jedes einzelnen Lenkers wird in Niederösterreich ein moderner und verlässlicher Öffentlicher Verkehr auf die Straße gebracht. „Ob für Schüler auf dem Weg zur Schule, Pendler bei ihrer täglichen Fahrt zur Arbeit oder Familien in ihrer Freizeit – unser Anspruch ist es, Mobilität für alle verlässlich und einfach sicherzustellen. leopoldi trägt dieses gemeinsame Angebot nach außen und steht für ein Mobilitätsnetz, auf das die Fahrgäste auch dank der täglichen Leistungen der Buslenker bauen können“, ergänzt Landbauer. Zur Feier des einjährigen Jubiläums der neuen Dachmarke und insbesondere als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung durften sich die Lenker der niederösterreichischen Bus-Partner über Frühstückskipferl freuen.

Im September 2024 hat die NÖVOG die Planung, Bestellung und Abwicklung der niederösterreichischen Regionalbus- und Bedarfsverkehre vom Verkehrsverbund Ost-Region übernommen. „Mit der schrittweisen Umstellung der ehemaligen VOR-Regio Busse auf unsere neue niederösterreichische Marke wird die Verbundenheit mit dem Land auch auf unseren Straßen zunehmend sichtbar. Bis Ende des Jahres 2026 ist übrigens bereits rund ein Drittel der Regionalbusse im neuen leopoldi Erscheinungsbild unterwegs. Die vollständige Umstellung der gesamten niederösterreichischen Regionalbusflotte folgt einem kosteneffizienten Mehrstufenplan und ist bis 2030 vorgesehen,“ so die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

In den nächsten Jahren wird die erfolgreiche Kombination von Linienverkehren und bedarfsgesteuerten Angeboten in Niederösterreich weiter ausgebaut und in zusätzlichen Regionen angeboten: Sind in diesem Jahr insgesamt elf leopoldi Anrufsammeltaxis in den Projekten „Maria Anzbach“, „LISA Tulln“, „Ebreichsdorf“ und „Mostviertel West“ unterwegs, werden es Ende 2027 bereits 47 Fahrzeuge sein. Dieser Ausbau erfolgt im Zuge der Betriebsstarts von drei NÖVOG Ausschreibungsprojekten, die im Laufe des kommenden Jahres in Betrieb gehen: Im westlichen Weinviertel, Römerland Carnuntum sowie im Stadtverkehr Mödling werden künftig leopoldi Anrufsammeltaxis das bewährte leopoldi Linienbusangebot ergänzen.

Weitere Informationen: Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Katharina Heider-Fischer, Telefon: 02742/360 990-1311, Mobil: 0676/5662453, E-Mail: [email protected]