  • 05.11.2026, 11:44:33
  • /
  • OTS0115

Armin Assinger präsentiert „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ am 9. November in ORF 2 und ORF ON

Bundesländertour durch alle 27 Plätze der Schatzsuche 2026

Wien (OTS) - 

Die Tilisuna in Vorarlberg wurde am 26. Oktober bei „9 Plätze – 9 Schätze“ vor einem Millionenpublikum zum Sieger der diesjährigen Schatzsuche gekürt. Bei einem weiteren Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow am Montag, dem 9. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON werden sämtliche verborgenen Schätze 2026 noch einmal ins Rampenlicht gerückt. Armin Assinger meldet sich aus dem Wiener Ronacher und präsentiert in „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ alle 27 Plätze, die dieses Jahr für die große Bundesländersendung zur Wahl standen. So kann ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernen.

Die Sendung verbindet eindrucksvolle Natur- und Kulturschauplätze Österreichs mit einem Blick hinter die Kulissen eines traditionsreichen Wiener Theaters. Denn den stimmungsvollen Rahmen bildet heuer das Ronacher in Wien, wo derzeit das Musical „Maria Theresia“ gespielt wird. Die große Regentin Österreichs hat mit zahlreichen Reformen Geschichte geschrieben und das Land nachhaltig geprägt.

Für Armin Assinger ist der Besuch im Ronacher auch eine Gelegenheit, selbst ein wenig Theaterluft zu schnuppern: Er trifft Nienke Latten und Moritz Mausser, die Maria Theresia und Friedrich II. von Preußen im Musical darstellen, und erfährt, welche besonderen Fähigkeiten für die Bühne man als Musicalstar mitbringen muss.

Außerdem spricht er mit dem Intendanten der Vereinigten Bühnen Wien, Christian Struppeck, über die bewegte Geschichte des Hauses. Das Ronacher, einst als Stadttheater genutzt, war zwischenzeitlich sogar Sitz des österreichischen Rundfunks und ist nun seit vielen Jahren eine der bedeutendsten Musicalbühnen Österreichs.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright