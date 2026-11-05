dennree ruft vorsorglich zurück: dennree Pinienkerne, 60g, MHD 03.06.2027, Chargennummer LCA09036, Italien

Wien (OTS) -

dennree & Denns BioMarkt ruft vorsorglich zurück: dennree Pinienkerne, 60g, MHD 03.06.2027, Chargennummer LCA09036, Italien

dennree ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes den Artikel „dennree Pinienkerne, 60g“ zurück. Betroffen ist ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 03.06.2027. Die Ware ist bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten erhältlich. Alle anderen Chargen sind einwandfrei in gewohnter Qualität verfügbar und bedenkenlos für den Verzehr geeignet.

Bei dem betroffenen Produkt kann eine Belastung mit Salmonellen nicht ausgeschlossen werden. Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen mit Symptomen wie Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber verursachen. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem. Verbraucher*innen werden daher gebeten, das betroffene Produkt nicht zu verzehren.

Bereits gekaufte Ware kann auch ohne Vorlage des Kassenbons in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Hinweis: Wir bitten Personen, die das Produkt verzehrt haben und Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen entwickeln, ärztlichen Rat einzuholen und auf den Verzehr des betroffenen Produkts hinzuweisen.