  • 05.11.2026, 11:43:05
  • /
  • OTS0114

dennree ruft vorsorglich zurück: dennree Pinienkerne, 60g, MHD 03.06.2027, Chargennummer LCA09036, Italien

dennree ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes den Artikel „dennree Pinienkerne, 60g“ zurück.

Verpackung dennree Pinienkerne
Wien (OTS) - 

dennree & Denns BioMarkt ruft vorsorglich zurück: dennree Pinienkerne, 60g, MHD 03.06.2027, Chargennummer LCA09036, Italien

dennree ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes den Artikel „dennree Pinienkerne, 60g“ zurück. Betroffen ist ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 03.06.2027. Die Ware ist bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten erhältlich. Alle anderen Chargen sind einwandfrei in gewohnter Qualität verfügbar und bedenkenlos für den Verzehr geeignet.

Bei dem betroffenen Produkt kann eine Belastung mit Salmonellen nicht ausgeschlossen werden. Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen mit Symptomen wie Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber verursachen. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem. Verbraucher*innen werden daher gebeten, das betroffene Produkt nicht zu verzehren.

Bereits gekaufte Ware kann auch ohne Vorlage des Kassenbons in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Hinweis: Wir bitten Personen, die das Produkt verzehrt haben und Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen entwickeln, ärztlichen Rat einzuholen und auf den Verzehr des betroffenen Produkts hinzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

dennree Naturkost GmbH
Lukas Niedoba, MAS
Telefon: +43 (1) 481 8880
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.denns-biomarkt.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DNK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Verpackung dennree Pinienkerne [Bild, 161.45KB]

dennree Naturkost GmbH

Rückfragen & Kontakt

dennree Naturkost GmbH
Lukas Niedoba, MAS
Telefon: +43 (1) 481 8880
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.denns-biomarkt.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright