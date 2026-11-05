Kulturpreis Vorarlberg 2026: Vorstellung der Nominierten im ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Antonia Boss, David Degasper, Franziska Goll, Selina Reiterer und Elisabeth von der Thannen-Biondi heißen die fünf Nominierten für den „Kulturpreis Vorarlberg 2026“, die am Dienstag, 10. November, um 18.00 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ihre Werke in der diesjährigen Kategorie „Textiles und Design“ präsentieren. Der Eintritt ist frei. Es sind alle herzlich eingeladen, um Anmeldung wird gebeten unter 05572 301 oder [email protected].

Hochkarätige Jury

Direkt anschließend an die Präsentation tagt eine hochkarätige Fachjury über die Vergabe der Preise. Die Jury besteht aus Mònica Gaspar (Das Museum der Zürcher Hochschule der Künste), Lara Steinhäußer (MAK Museum Wien) sowie Monica Titton (Universität für angewandte Künste Wien). Moderiert wird das Juryverfahren von Claudia Voit (Kulturamtsleiterin Land Vorarlberg). Die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger sowie die feierliche Preisverleihung finden am 30. November im Casino Restaurant FALSTAFF in Bregenz im Rahmen eines großen Galaabends statt.

12 Jahre Kulturpreis Vorarlberg und 15.000 Euro Preisgeld

Der „Kulturpreis Vorarlberg“ – gestiftet von Casino Bregenz und Dornbirner Sparkasse – wird 2026 zum 12. Mal vergeben. Die zu prämierende Sparte wird jedes Jahr neu definiert, heuer steht die Kategorie „Textiles und Design“ im Mittelpunkt. Mit einem Hauptpreis von 10.000 Euro und zwei Anerkennungspreisen zu je 2.500 Euro werden junge Vorarlberger Künstlerinnen und Künstler gefördert. Projektpartner für das Juryverfahren und die Bewerbung sind das Land Vorarlberg und der ORF Vorarlberg. Nominiert werden die Künstlerinnen und Künstler durch die Kunstkommission des Landes Vorarlberg.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „In einem Land mit einer so reichen textilen Tradition sind wir auf die vorgestellten Werke der fünf nominierten Künstlerinnen und Künstler ganz besonders gespannt. Wir freuen uns auf alle Besucherinnen und Besucher im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, die mit uns einen künstlerisch hochstehenden Abend zwischen Kreativität und Handwerk genießen möchten.“