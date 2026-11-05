97 neue Wohnungen und ein neuer Standort für die EGW-NOE in Wiener Neustadt

St. Pölten (OTS) -

Im neuen Stadtquartier „einviertelgrün“ in Wiener Neustadt wurden 97 geförderte Mietwohnungen der “EGW-NOE Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH” feierlich an ihre neuen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben. Gleichzeitig eröffnete die EGW-NOE ihren neuen Firmenstandort direkt im Quartier. An der Feier nahmen auch Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger teil. Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betonte: „Leistbarer Wohnraum ist eine wesentliche Grundlage für Lebensqualität und ein gutes Zusammenleben. Mit den 97 geförderten Wohneinheiten schaffen wir in Wiener Neustadt modernen Wohnraum, der die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die niederösterreichische Wohnbauförderung leistet dabei einen wichtigen Beitrag, um qualitätsvolles Wohnen leistbar zu machen und gleichzeitig eine nachhaltige Stadtentwicklung zu unterstützen. Ich freue mich, dass mit der Fertigstellung dieses Bauabschnitts ein weiterer wichtiger Schritt für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner gesetzt wurde.“

Auf dem ehemaligen Stadionareal ist mit „einviertelgrün“ ein modernes und lebendiges Stadtquartier entstanden, das leistbaren Wohnraum und hohe Lebensqualität miteinander verbindet. Mit der Fertigstellung des letzten EGW-Baufeldes wurde ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des neuen Stadtteils gesetzt. Gerade angesichts steigender Wohnkosten ist die Schaffung von qualitätsvollem und leistbarem Wohnraum von großer Bedeutung. Die niederösterreichische Wohnbauförderung unterstützt dieses Ziel und trägt dazu bei, attraktiven Wohnraum für die Menschen im Land zu schaffen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 22 Millionen Euro.