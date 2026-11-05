Filmfonds Wien: Salma Abdalla übernimmt Geschäftsführung + Aktuelle Förderergebnisse

Wien (OTS) -

Die Jury des Filmfonds Wien tagte zu ihrer dritten Sitzung im Jahr 2026 ein abschließendes Mal unter dem Vorsitz von Christine Dollhofer, die nach Ablauf ihres Vertrags mit Ende Oktober 2026 in Pension ging.

Mit 1. November 2026 übernahm Salma Abdalla die Leitung des Filmfonds Wien

Abdalla bringt zwei Jahrzehnte internationale Branchenerfahrung mit: Als Gesellschafterin und Geschäftsführerin des Weltvertriebs Autlook Filmsales baute sie ein Wiener Start Up zu einem europaweit führenden Dokumentarfilmvertrieb auf. Seit 2024 leitete sie im Österreichischen Filminstitut den Bereich Kommunikation und International Relations. Zudem ist sie seit zwei Jahren stimmberechtigtes Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences im Fachbereich Executive Branch.

Bei der dritten Sitzung im Jahr 2026 erteilte die Jury, bestehend aus Christine Dollhofer, Peter Jäger, Malina Nwabuonwor, Katrin Renz und Manfred Schmidt, neun Herstellungen von Kinofilmen und sechs Projektentwicklungen Zusagen – Mittel in Höhe von über 2,78 Millionen Euro wurden vergeben. Eingereicht waren 57 Projekte mit einer Antragssumme von 11,23 Millionen Euro.

Zum dritten TV-Antragstermin 2026 wurden 17 Fernsehprojekte mit der Antragssumme von 646.000 Euro eingereicht, acht Projekte erhielten Zusagen vom Filmfonds Wien in Höhe von 246.600 Euro.

Neun Herstellungen erhalten Förderung in Gesamthöhe von 2.546.000 Euro

BIS EINER WEINT, das neue Kinoprojekt von Regisseurin und Autorin Anja Salomonowitz („Mit einem Tiger schlafen“), wird als majoritäre Koproduktion von der Wiener Ulrich Seidl Filmproduktion und der Kölner Heimatfilm realisiert. Als die Tochter der Nachrichtensprecherin Helena spurlos verschwindet, kursieren im Internet alsbald Verdächtigungen eines antisemitischen Hintergrunds. Zwischen Verschwörungstheorien und rassistischer Empörung begibt sich Helena auf eine verzweifelte Suche nach ihrem Kind.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wollen alle vergessen und weitermachen – Täter und Opfer. Doch da kehrt Fanny Zimetbaum nach Wien zurück. Sie hat überlebt und muss nun eine Antwort auf die Frage finden, wofür. Mit FANNY LEBT widmet sich Regisseurin und Autorin Alexandra Makarová nach „Perla“ erneut einem historischen Thema. Das Drama wird als majoritäre Koproduktion von der Wiener Panama Film und der Münchner If... Productions umgesetzt.

In STELLA versucht die gleichnamige 20-jährige Wanderarbeiterin ihren Traum vom glamourösen Leben als Schauspielerin mit viel Selbstbewusstsein und Einfallsreichtum zu verwirklichen. Regisseurin und Autorin Sudabeh Mortezai inszeniert mit ihrem neuen Kinofilm eine schelmische Coming-of-Age-Geschichte und eine liebevolle Satire auf die Filmwelt; die Fratella Film produziert.

Der Dokumentarfilm UNLOCK THE DANCE begleitet die Primaballerina assoluta Alessandra Ferri ab ihrer Übernahme der Leitung der Ballettkompanie der Wiener Oper und begleitet sie und ausgewählte Tänzer*innen des Wiener Staatsballetts über vier Jahre. Das Kinoprojekt der Regisseurinnen Mirjam Unger und Gabriele Kranzelbinder wird von der KGP Filmproduktion umgesetzt.

SEALEVEL, das neue Projekt von Dokumentarist Nikolaus Geyrhalter, besucht Orte in Europa, die im Extremfall aufgrund des Klimawandels mittel- bis langfristig unterhalb des Meeresspiegels liegen werden. Das Projekt der Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion stellt Fragen über unsere Werte und Ideale und folglich welche Dinge wir für ein „gutes Leben“ brauchen.

Der Dokumentarfilm DIE ZUKUNFT DER ERINNERUNG von Regisseur Victor Kössl, Autor Jakob Brossmann und der Eutopia Film porträtiert das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Das Archiv bewahrt die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus, seine Wissenschaftler*innen erforschen und benennen unbeeinflusst rechtsextreme Entwicklungen und werden so zur Zielscheibe in politisch stürmischen Zeiten.

Die Erfahrung von Ina, Trina und Erik ist, dass, wenn es um mehrgewichtige Menschen geht, das Solidaritätsprinzip aufhört. Der Dokumentarfilm EMPIRE OF EMOTION von Regisseurin Elisabeth Scharang und der Wega-Film verbindet die Lebensrealität der drei Tänzer*innen mit der Geschichte und Gegenwart der Fettfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Ihre Performances fordern die alte Ordnung der Körpernormen heraus und feiern die Freude am eigenen Körper.

Regisseur und Autor Christoph Rainer bezeichnet seine alternden Eltern als seine zwei neuen besten Freunde. Als jedoch ein mysteriöser Behördenbrief zu einem vergessenen, zugemauerten Keller seines Vaters führt, begibt er sich in seinem Dokumentarprojekt DIE LIEBE VOR DEM TOD (AT) auf eine liebevoll-absurde Spurensuche in seine Familiengeschichte; die Stasny Film produziert.

Der neue Dokumentarfilm von Regisseurin Natalie Halla („Die letzte Botschafterin“) beschäftigt sich mit der politischen Vergeltung an Richter*innen des Internationalen Strafgerichtshofs, als diese beginnen, gegen die Mächtigen der Welt zu ermitteln. THE PRICE OF JUSTICE thematisiert den persönlichen Preis unabhängiger Justiz und den Kampf um die Zukunft des Völkerrechts; die 2010 Entertainment produziert.

Sechs Projektentwicklungen erhalten Förderung in Gesamthöhe von 238.000 Euro

Vier Spielfilme, ein Animationsfilm und eine Serie erhielten Zusagen für Projektentwicklungsförderung: Das Regie- und Autorentrio Andreas Thalhammer, Toni Weiss und Xiaosu Han widmet sich in seinem Kinoprojekt AUSTRONAUTEN der Weltraummission AUSTROMIR-91; die Samsara Film produziert. Die Dor Film bereitet mit Filmemacher Nadiv Molcho und Koautorin Elisabeth Burghardt das Samy-Molcho-Biopic THE BIRD AND THE HUNTER vor. In SIE KOMMEN! der Autor*innen Karin Nierhaus und Fritz Ludl bringen drei Rekrutinnen die männliche Bundesheerwelt ins Wanken. Franziska Pflaum übernimmt die Regie der Komödie, die Aichholzer Film produziert. Die Schubert Füm bereitet mit THE GREAT RESET den neuen Kinofilm von Autor und Regisseur Daniel Hoesl vor. In der Satire ereignet sich auf einem eingeschneiten Weltklimagipfel Unglaubliches. Nach einem Drehbuch von Heiko Hentschel und unter der Regie von Verena Fels und Connie Forrest entwickelt die Arx Anima Filmproduktion den Kinderanimationsfilm ENE MENE MUH, RAUS BIST DU! (AT). Die Satel Film entwickelt die Coming-Of-Age Serie MAJOR MINOR von Autorin Sharyhan Osma, in der auf einem Wiener Konservatorium verschiedenste Welten aufeinanderprallen.

Acht dokumentarische TV-Projekte erhalten Förderung in Gesamthöhe von 246.600 Euro

Die zugesagten TV-Dokumentationen reichen inhaltlich von gesellschaftlichen über historische Themen bis hin zu Künstler*innenporträts: Die Dokumentationsreihe DAS PRINZIP ÖSTERREICH der Pammer Film stellt kritische Fragen zur österreichischen Gesellschaft, insbesondere den Bereichen Gesundheit, Gleichstellung und Bildung, und zeigt eine über Generationen verfeinerte Technik, in erster Linie den Eindruck von Veränderung zu erzeugen. Im 17. Jahrhundert soll die Gräfin Elisabeth Báthory - je nach Quelle - bis zu 650 junge Frauen ermordet und in ihrem Blut gebadet haben. Die Dokumentation DIE WAHRE GESCHICHTE DER BLUTGRÄFIN der Produktionsfirma V-Set zeigt, wie Geschichtsschreibung als Machtinstrument dient und die einflussreiche Gräfin bis heute zu einem blutrünstigen Monster stilisiert wird. KORNGOLD - DER KLANG VON HOLLYWOOD KAM AUS WIEN porträtiert den einflussreichen Komponist Erich Wolfgang Korngold beginnend vom in Wien gefeierten Wunderkind bis zu seinem Exil in Hollywood, wo sein Schaffen bis heute stilprägend für die Film- und Game-Musik ist.