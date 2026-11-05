80 Jahre Industriellenvereinigung: Jubiläum mit eigener Briefmarke

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) feiert heuer ihr 80-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt die Österreichische Post eine Sonderbriefmarke heraus. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und Post-Generaldirektor Walter Oblin haben die Briefmarke im Haus der Industrie in Wien präsentiert.

Die Wurzeln der IV reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Als „Vereinigung Österreichischer Industrieller“ gegründet wurde sie 1946, ein Jahr nach Kriegsende. Fabriken, Verkehrswege und Energieversorgung waren damals großteils zerstört. Heute vertritt die IV als freiwillige Interessenvertretung rund 5.000 Mitglieder aus Industrie und industrienahen Dienstleistungen in ganz Österreich. „Vor 80 Jahren haben Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam mit ihren Belegschaften begonnen, ein zerstörtes Land wieder aufzubauen. Die Geschichte der Zweiten Republik ist auch eine Geschichte ihrer Industrie“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. „Dass unser Jubiläum mit einer eigenen Briefmarke gewürdigt wird, freut uns sehr. Wir danken der Österreichischen Post für diese besondere Auszeichnung.“

„Eine Briefmarke ist in jedem Ort Österreichs unterwegs und reist von hier in die ganze Welt. Das passt gut zur Industrie: Sie ist in allen Regionen verankert und mit ihren Produkten auf den Weltmärkten zuhause“, so Neumayer weiter. „Die Österreichische Post und die heimische Industrie verbindet eine lange Tradition. Seit 80 Jahren vertritt die Industriellenvereinigung die Interessen eines Wirtschaftszweigs, der Österreich maßgeblich mitgestaltet. Mit dieser Sonderbriefmarke würdigen wir nicht nur das Jubiläum der Industriellenvereinigung, sondern auch die Leistungen der heimischen Industrie für unseren Wirtschaftsstandort“, sagt Post-Generaldirektor Walter Oblin.

Das Motiv

Die Sonderbriefmarke wurde von Anita Kern gestaltet und zeigt das Haus der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz. Die Sonderbriefmarke „80 Jahre Industriellenvereinigung“ hat einen Nennwert von 3,10 Euro (Tarif: Päckchen Österreich S) und erscheint in einer Auflage von 160.000 Stück. Sie ist ab 6. November 2026 in allen Postfilialen, im Onlineshop der Post auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Post erhältlich.

Fotos der Briefmarken-Präsentation finden Sie HIER.