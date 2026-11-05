  • 05.11.2026, 11:32:33
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Sonnenstrom für die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg

LR Kasser: Landesgebäude setzt auf nachhaltige Stromproduktion

St. Pölten (OTS) - 

Die neue Photovoltaikanlage beim Amtsgebäude der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg produziert seit Herbst dieses Jahres erneuerbare Energie direkt vor Ort. Das Land Niederösterreich baut damit die Eigenstromversorgung seiner Gebäude weiter aus und setzt auf regionale Energiegewinnung und Wertschöpfung.

„Wir wollen die Energieversorgung in Niederösterreich unabhängiger und nachhaltiger gestalten. Dazu gehört, die Möglichkeiten vor Ort und in den Regionen bestmöglich zu nutzen und Strom dort zu erzeugen, wo er gebraucht wird. Photovoltaikanlagen auf landeseigenen Gebäuden sind dafür ein wichtiger Beitrag“, betont Landesrat Anton Kasser.

Die Anlage bei der Bezirkshauptmannschaft umfasst 90 Module mit einer Leistung von 40 kWp. Sie wird künftig einen Teil des Strombedarfs des Gebäudes decken und damit den Bezug aus dem öffentlichen Netz reduzieren.

„Für unseren Standort ist es ein großer Vorteil, einen Teil des benötigten Stroms selbst erzeugen zu können. Die Anlage ist ein weiterer Schritt, um den laufenden Betrieb nachhaltiger und effizienter zu gestalten“, erklärt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Thomas Heider.

Die Umsetzung erfolgte durch die Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Amtes der NÖ Landesregierung. Dabei wurde insbesondere auf die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen gesetzt. „Bei der Umsetzung dieses Projekts ist es uns wichtig die regionale Wirtschaft einzubinden. So verbinden wir Klimaschutz mit Wertschöpfung in Niederösterreich“, so Projektverantwortliche Kerstin Kienbeck.

Die Photovoltaikanlage erzeugt jährlich voraussichtlich rund 40.000 kWh Strom, was einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von zehn Einfamilienhaushalten entspricht. Damit können rund sieben Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden.

Weitere Informationen: Büro LR Kasser, Pressesprecher-Stv. Astrid Heindl, Telefon: 02742/9005-12309, E-Mail: [email protected]

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