Kiss & Concert: Klimts „Der Kuss“ und Wiener Musik nach Museumsschluss im Schloss Belvedere

Wien (OTS) -

Gustav Klimts weltberühmtes Meisterwerk „Der Kuss“ in aller Ruhe erleben und anschließend ein Konzert im prachtvollen Marmorsaal genießen: Mit „Kiss & Concert“ präsentiert MAGMAG Events an sechs Sonntagabenden im November und Dezember 2026 eine außergewöhnliche Verbindung aus Kunst, Musik und Wiener Kulturgeschichte im Oberen Belvedere.

Das Besondere: Nach den regulären Museumsöffnungszeiten öffnet die berühmte Kunstsammlung des Oberen Belvedere exklusiv für die Konzertgäste. Im Mittelpunkt steht eines der bekanntesten Kunstwerke der Welt – Gustav Klimts „Der Kuss“.

Ab 19:00 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das Meisterwerk und die Schausammlung in einer besonderen, ruhigen Atmosphäre zu entdecken – fernab des üblichen Besucherandrangs.

„Mit Kiss & Concert verbinden wir zwei kulturelle Schätze Wiens zu einem einzigartigen Erlebnis. Klimts ‚Der Kuss‘ nach Museumsschluss zu begegnen und anschließend Musik im prachtvollen Marmorsaal zu genießen, eröffnet eine ganz besondere Perspektive auf die Kunst- und Musikstadt Wien“, erklärt Christian Klement, Geschäftsführer der MAGMAG Group.

Wiener Musik im prachtvollen Marmorsaal

Um 20:00 Uhr beginnt der musikalische Höhepunkt des Abends: Im historischen Marmorsaal des Oberen Belvedere präsentieren Solistinnen und Solisten des Wiener KammerOrchesters gemeinsam mit der Sopranistin Melanie Wurzer ein sorgfältig zusammengestelltes Konzertprogramm.

Auf dem Programm stehen ausgewählte Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauß, Antonio Vivaldi und Giacomo Puccini.

Die Verbindung aus klassischer Musik, barocker Architektur und weltberühmter Kunst schafft ein besonderes Kulturerlebnis in einem der schönsten historischen Säle Wiens.

Ein exklusiver Kulturabend im Herzen Wiens

„Kiss & Concert“ bietet eine seltene Gelegenheit, das Obere Belvedere außerhalb des regulären Museumsbetriebs zu erleben. Der exklusive Besuch der Kunstsammlung und das anschließende Konzert bilden ein aufeinander abgestimmtes Gesamterlebnis, das die kulturelle Vielfalt Wiens auf besondere Weise erlebbar macht.

Ob als romantischer Abend zu zweit, als besonderes Geschenk oder als kultureller Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit – „Kiss & Concert“ lädt dazu ein, weltberühmte Kunst und Wiener Musik in einem außergewöhnlichen Rahmen zu genießen.

Sechs exklusive Sonntagabende

Termine 2026

8., 15., 22. und 29. November sowie 6. und 13. Dezember 2026

Ablauf

19:00 Uhr – Exklusiver Besuch der Sammlung Belvedere mit Gustav Klimts „Der Kuss“

20:00 Uhr – Konzert im Marmorsaal des Oberen Belvedere

21:30 Uhr – Konzertende

Tickets und Informationen

Tickets: ab Ꞓ 99

Ticketkategorien:

VIP: Ꞓ 149 – inklusive Glas Sekt

Kategorie A: Ꞓ 129

Kategorie B: Ꞓ 99

Künstler: Solistinnen und Solisten des Wiener KammerOrchesters und Melanie Wurzer (Sopran)

Programm: Werke von Mozart, Strauß, Vivaldi und Puccini

Veranstaltungsort: Oberes Belvedere, Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Veranstalter: MAGMAG Events GmbH

Informationen und Tickets: www.belvedereconcerts.at