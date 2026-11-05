Österreichischer Betonpreis 2027: ab sofort zukunftsfitte Bauprojekte aus Beton einreichen

Wien (OTS) -

Der alle zwei Jahre stattfindende Bau- und Architekturpreis holt österreichische Bauwerke vor den Vorhang, die zukunftsfittes Bauen mit Beton aufzeigen. Einreichfrist ist der 19. März 2027, die Siegerprojekte werden Mitte Juni 2027 ausgezeichnet.

Ab 5. November 2026 schreibt Beton Dialog Österreich zum dritten Mal den Österreichischen Betonpreis aus, Österreichs einzigen Bau- und Architekturpreis, der den Baustoff Beton in den Mittelpunkt stellt. Gesucht sind wieder Bauwerke, die zeigen, wie zukunftsweisendes Bauen mit Beton gelingt. „Der Österreichische Betonpreis würdigt herausragende Bauprojekte, die sich durch Innovation und den klugen Einsatz von Beton auszeichnen. Gefragt sind Lösungen mit Mehrwert – für die Gesellschaft und für die Umwelt“, erklärt Christoph Ressler, Vorstandsmitglied von Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer des Güteverbands Transportbeton.

Eine hochkarätig besetzte interdisziplinäre Fachjury bewertet die Einreichungen für den Österreichischen Betonpreis 2027 nach folgenden Kriterien: soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, Ausführungsleistung, Kreislauffähigkeit, Ressourcenschonung, Materialeffizienz, Innovation und Design.

Teilnahmebedingungen

Eingereicht werden können von 2022 bis 2027 in Österreich fertiggestellte Projekte aus den Bereichen Wohnbau, Verwaltungs-, Kultur-, Bildungsbau, Sportstätten, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebau sowie Infrastruktur- und Tiefbau. Teilnahmeberechtigt sind sowohl Neubauprojekte als auch Nachverdichtungen und Revitalisierungen.

Zur Einreichung sind folgende Unternehmen bzw. Personen mit Sitz in Österreich eingeladen: Architektur- und Planungsbüros, ausführende Unternehmen, Bauherren, Bauträger sowie Zement-, Transportbeton- und Betonfertigteilhersteller.

Einreichfrist ist der 19. März 2027.

Die Einreichung erfolgt ausschließlich digital unter www.betondialog.at/betonpreis2027

Mehr Informationen: https://beton-dialog.at/bdoe-schreibt-betonpreis2027-aus/