  • 05.11.2026, 11:20:32
  • /
  • OTS0102

Österreichischer Betonpreis 2027: ab sofort zukunftsfitte Bauprojekte aus Beton einreichen

Einreichfrist ist der 19. März 2027.

Wien (OTS) - 

Der alle zwei Jahre stattfindende Bau- und Architekturpreis holt österreichische Bauwerke vor den Vorhang, die zukunftsfittes Bauen mit Beton aufzeigen. Einreichfrist ist der 19. März 2027, die Siegerprojekte werden Mitte Juni 2027 ausgezeichnet.

Ab 5. November 2026 schreibt Beton Dialog Österreich zum dritten Mal den Österreichischen Betonpreis aus, Österreichs einzigen Bau- und Architekturpreis, der den Baustoff Beton in den Mittelpunkt stellt. Gesucht sind wieder Bauwerke, die zeigen, wie zukunftsweisendes Bauen mit Beton gelingt. „Der Österreichische Betonpreis würdigt herausragende Bauprojekte, die sich durch Innovation und den klugen Einsatz von Beton auszeichnen. Gefragt sind Lösungen mit Mehrwert – für die Gesellschaft und für die Umwelt“, erklärt Christoph Ressler, Vorstandsmitglied von Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer des Güteverbands Transportbeton.

Eine hochkarätig besetzte interdisziplinäre Fachjury bewertet die Einreichungen für den Österreichischen Betonpreis 2027 nach folgenden Kriterien: soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, Ausführungsleistung, Kreislauffähigkeit, Ressourcenschonung, Materialeffizienz, Innovation und Design.

Teilnahmebedingungen

Eingereicht werden können von 2022 bis 2027 in Österreich fertiggestellte Projekte aus den Bereichen Wohnbau, Verwaltungs-, Kultur-, Bildungsbau, Sportstätten, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebau sowie Infrastruktur- und Tiefbau. Teilnahmeberechtigt sind sowohl Neubauprojekte als auch Nachverdichtungen und Revitalisierungen.

Zur Einreichung sind folgende Unternehmen bzw. Personen mit Sitz in Österreich eingeladen: Architektur- und Planungsbüros, ausführende Unternehmen, Bauherren, Bauträger sowie Zement-, Transportbeton- und Betonfertigteilhersteller.

Einreichfrist ist der 19. März 2027.

Die Einreichung erfolgt ausschließlich digital unter www.betondialog.at/betonpreis2027

Mehr Informationen: https://beton-dialog.at/bdoe-schreibt-betonpreis2027-aus/

Rückfragen & Kontakt

Beton Dialog Österreich
Dr. Nedad Memić
Kommunikationsmanager
Telefon: 0664/547 63 19
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.betondialog.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BDG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Beton Dialog Österreich

Rückfragen & Kontakt

Beton Dialog Österreich
Dr. Nedad Memić
Kommunikationsmanager
Telefon: 0664/547 63 19
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.betondialog.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright