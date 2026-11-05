Little Rosies Kindergarten & Sarah Jung: „Du Bleda Bua“ im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Schauspielerin Sarah Jung und das 13-köpfige Bandkollektiv Little Rosies Kindergarten widmen sich am 13. November 2026 um 19.30 Uhr im ORF RadioKulturhaus zum 90. Geburtstag von Christine Nöstlinger ihrem Dialektband „Iba de gaunz oamen Leit“. Dafür wird der Große Sendesaal zum Klangraum für Nöstlingers Texte, mit schwarzem Wiener Humor und großer emotionaler Kraft. Unter dem Titel „Du Bleda Bua“ verbindet das Ensemble Rezitation und Musik zu einer zeitgenössischen Hommage an eine der bedeutendsten Stimmen der österreichischen Literatur.

Christine Nöstlinger richtet in ihrem Gedichtband „Iba de gaunz oamen Leit“ ihren Blick auf Menschen, die oft übersehen werden. Mit schonungsloser Direktheit schreibt sie über Abgründe, Gewalt und Elend – und lässt ihre Figuren trotz Armut, Abhängigkeit und Ausgrenzung eine beeindruckende Stärke entwickeln. Neben aller Tragik bleibt dabei auch Raum für Humor.

Ausgangspunkt der musikalischen Gestaltung an diesem besonderen Abend im ORF RadioKulturhaus ist stets das Wort. Inspiriert von Nöstlingers Texten entwickelt Little Rosies Kindergarten Klangräume, die deren emotionale Ausdrucksstärke hörbar machen. Sarah Jung übernimmt Text und Rezitation.