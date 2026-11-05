dm ruft vorsorglich den Artikel „dmBio Pinienkerne, 60g“ zurück

Salzburg/Wals (OTS) -

dm drogerie markt warnt vor dem Verzehr des Artikels „dmBio Pinienkerne, 60g“. Betroffen ist ausschließlich Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zwischen 31.05.2027 bis einschließlich 02.07.2027. Diese Angabe finden Sie auf der Seitenfläche der Verpackung.

Grund für den Rückruf:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im oben genannten Artikel Salmonellen auftreten können. Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet und können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. In der Regel klingen die Beschwerden nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Wir bitten Sie, das Produkt mit oben genannten MHD nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird Ihnen selbstverständlich erstattet.

Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei Ihnen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Bei Fragen steht der dm Kundenservice zur Verfügung: 0800 - 365 86 33 (gebührenfrei) Mo. – Fr. 09:00 – 16:00 oder [email protected]