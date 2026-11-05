„Soko Linz“-Doppel zum Finale der fünften Staffel am 10. November in ORF 1

Wien (OTS) -

Eine Doppelfolge steht am Dienstag, dem 10. November 2026, in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON zum Finale der fünften „Soko Linz“-Staffel auf dem Programm. „Ein Prachtkerl“ beschäftigt Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill, Miriam Hie und Co. um 20.15 Uhr, wenn ein Hobby-Birder tot aufgefunden wird. „Ins letzte Loch“ führen die Ermittlungen um 21.05 Uhr nach dem spurlosen Verschwinden der Köchin eines Golfclubs. Die Spuren leiten das Team dabei u. a. zu einem Stalker, der für die „Soko Linz“ kein Unbekannter ist.

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„Soko Linz – Ein Prachtkerl“ (Dienstag, 10. November, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Agnes Hausmann, Julia Frisch, Georg Rauber, Christian Himmelbauer und Thomas Weilharter in Episodenrollen; Regie: Franziska Pflaum

Als Joe (Katharina Stemberger) und Biggi (Angelika Niedetzky) die Ermittlungen rund um einen toten Hobby-Birder am Waldrand aufnehmen, gerät zunächst dessen bester Freund, ebenfalls Birder, in den Fokus. Die Überraschung ist groß, als sich herausstellt, dass Pichlwangers (Michael Steinocher) Lieblingsjournalistin Patrizia Specht (Agnes Hausmann) die Schwester der Lebensgefährtin des Toten ist. Hat sie etwas mit dem Mord zu tun? Oder geht es um einen verschwundenen artengeschützten Raubvogel, den sich ein Jäger als Trophäe an die Wand hängen wollte?

„Soko Linz – Ins letzte Loch“ (Dienstag, 10. November, 21.05 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Daniel Keberle, Zeynep Alan, Corinna Pumm und Matthias Franz Stein in Episodenrollen; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Als Natalja (Zeynep Alan), die Köchin des Golfclubs, spurlos verschwindet, fällt Pichlwangers Verdacht sofort auf Jonathan (Julian Waldner), den Mann, der Biggi schon seit einiger Zeit als Stalker das Leben schwer macht. Der ist nämlich ausgerechnet am Tag von Nataljas Verschwinden im Golfclub aufgetaucht – kann das nur ein Zufall sein? Und was ist mit Nataljas Freund Günther Pramhofer (Daniel Keberle)? Der alte Bekannte der Ermittlerinnen hat sie als vermisst gemeldet und wirkt verzweifelt, doch er verschweigt wichtige Details – vielleicht spielt er Joe und Biggi von Anfang an nur etwas vor, damit er unverdächtig wirkt? Für das gesamte Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Linz“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Linz“-Folgen können jeweils bereits sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung sowie anschließend daran auf ORF ON gestreamt werden.