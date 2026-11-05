„Bewusst gesund“: Sanfte Narkose – Operation trotz Herzschwäche

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 7. November 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Sanfte Narkose – Operation trotz Herzschwäche

Mit dem Lebensalter steigt nicht nur die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit eines operativen Eingriffs. Dieser kann sehr belastend sein, beispielsweise für ein schwaches Herz. Um Operationen auch bei Risikopatientinnen und -patienten mit einer Herzschwäche durchführen zu können, sind eine ausführliche präoperative Risikoeinschätzung und Diagnostik sowie medikamentöse Therapien notwendig. All das steht in der modernen Anästhesie zur Verfügung – mit dem Ziel, die Patientinnen und Patienten operationsfähig zu machen. Im Operationssaal kann dann ebenfalls durch entsprechende Maßnahmen das Risiko reduziert werden. „Bewusst gesund“ war bei einer OP live dabei. Gestaltung: Andi Leitner

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Blutplasma

Für Operationen werden auch immer wieder Blutkonserven benötigt. Dabei ist man auf Spenderinnen und Spender angewiesen. Und nicht nur das Blut an sich ist wichtig, sondern auch das Blutplasma. Dieser Bestandteil unseres Blutes enthält wichtige Eiweiße für die Immunabwehr und für die Blutgerinnung. Es wird zur Herstellung lebenswichtiger Medikamente benötigt. Doch in Europa fehlen jährlich rund 5,5 Millionen Liter Plasma, um den Bedarf zu decken. Grundsätzlich kann jede gesunde erwachsene Person bis zum Alter von 70 Jahren Plasma spenden. Näheres dazu erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Studiogespräch über Prostatakrebs-Vorsorge

Der November steht als internationaler Aktionsmonat „Movember“ ganz im Zeichen der Männergesundheit und damit auch von Prostatakrebs, der häufigsten Krebserkrankung bei Männern in Österreich. Mittels Prostatakrebs-Vorsorgeuntersuchung kann diese Tumorart frühzeitig detektiert werden. Aktuell sind unterschiedliche Screening-Konzepte Gegenstand der Forschung. Das alleinige, ungefilterte PSA (Prostata spezifisches Antigen)-Screening ist unter Fachleuten umstritten. Der Leiter der Universitätsklinik für Urologie an der MedUni Wien plädiert für ein Screeningprogramm, das die Früherkennung von Prostatakrebs verbessern und gleichzeitig unnötige Untersuchungen vermeiden soll. Ähnlich wie beim Brustkrebsfrüherkennungsprogramm will man dabei gezielt Männer im Alter zwischen 50 und 70 Jahren zu einem PSA-Bluttest einladen. Bei niedrigen Werten sollen Kontrollintervalle von bis zu fünf Jahren gelten. Auffällige Ergebnisse sollen zunächst überprüft werden, bevor weitere Untersuchungen wie eine Magnetresonanztomografie oder eine Gewebeprobe folgen. Dadurch könnten Überdiagnosen und belastende Folgeeingriffe reduziert werden, erklärt Univ.-Prof. Shahrokh F. Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie an der MedUni Wien.

Hirse – das unterschätzte Superkorn

Hirse zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt und überzeugt vor allem durch ihre beeindruckenden Inhaltsstoffe. Sie wird auch als das mineralstoffreichste Getreide bezeichnet – sie ist reich an Eisen, Magnesium und Silizium und liefert zudem hochwertige pflanzliche Energie. Ob als Frühstücksbrei, „Hirsotto“ oder auch als Basis für Pizza – das kleine Korn lässt sich kreativ und unkompliziert zubereiten und punktet daher auch in der Küche mit seiner Vielseitigkeit. Eine Ernährungsexpertin zeigt, wie man das glutenfreie Getreide als Gesundheitsbooster in den gewohnten Speiseplan einbauen kann. Gestaltung: Vroni Brix

Sarkopenie – mit Kraft gegen Muskelschwund

Sarkopenie, besser bekannt als Muskelschwund, ist der altersbedingte Verlust von Muskelmasse, der alle Menschen betrifft. Ab dem 30. Lebensjahr schreitet dieser Prozess voran und tritt mit zunehmendem Alter verstärkt auf. Schonung ist für ältere Menschen deshalb das falsche Rezept. Im Gegenteil: Durch forderndes Training schütten Muskeln sogenannte Myokine aus. Diese körpereigenen Botenstoffe schützen das Gehirn, stärken das Immunsystem und kurbeln den Fettabbau an. Nur wer seine Muskeln richtig trainiert, setzt diese wertvollen Stoffe frei. Proteinreiche Kost wirkt dabei unterstützend. „Bewusst gesund“ begleitet die 62-jährige Claudia, die dem Muskelschwund den Kampf angesagt hat und dabei ordentlich ins Schwitzen kommt. Gestaltung: Christoph Hofer