Novemberpogrome 1938: ORF-Premiere für Oscar-prämiertes Arthousekino „The Zone of Interest“

Wien (OTS) -

Mit „The Zone of Interest“ präsentiert Regisseur Jonathan Glazer im Rahmen des multimedialen Programmschwerpunkts zum Gedenken an die Novemberpogrome in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 und die Opfer der Verfolgung durch das NS-Regime (Details unter https://presse.ORF.at ) zweifach Oscar-prämiertes und international vielfach gewürdigtes Arthousekino. Der Spielfilm porträtiert am Sonntag, dem 8. November 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON das scheinbar idyllische Familienleben eines Auschwitz-Kommandanten und seiner Frau in einer Villa, die direkt an die Mauer des Vernichtungslagers grenzt. Doch hinter dieser Mauer liegt die Hölle auf Erden. Sandra Hüller und Christian Friedel setzen mit ihrer beklemmend-distanzierten schauspielerischen Leistung ein filmisches Denkmal. In weiteren Rollen spielen u. a. Ralph Herforth, Max Beck, Imogen Kogge, Stephanie Petrowitz, Lilli Falk und Daniel Holzberg. Das Historiendrama, das auf dem gleichnamigen Roman von Martin Amis basiert, wurde beim Filmfestival von Cannes u. a. mit dem Großen Preis der Jury geehrt.

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Hedwig (Sandra Hüller) lebt mit ihren Kindern und ihrem Mann, dem Lagerkommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel), direkt neben dem Konzentrationslager Auschwitz. Von den grauenhaften Verbrechen, die hinter den angrenzenden Mauern geschehen, nimmt sie nichts wahr. Welche Rolle ihr Mann dabei spielt, interessiert sie nicht. Ihr ist es wichtiger, die Familienidylle in Haus und Garten zu erhalten. Als Rudolf nach Berlin versetzt werden soll, fürchtet Hedwig, ihr geliebtes Paradies verlassen zu müssen.