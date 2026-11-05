Fußball-Bundesliga: Sturm – Salzburg live im ORF

Wien (OTS) -

Weiteres Bundesliga-Spitzenspiel live im ORF: Nach zuletzt dem Wiener Derby überträgt ORF 1 am Sonntag, dem 8. November 2026, ab 16.30 Uhr Sturm – Salzburg. Michael Bacher und Helge Payer kommentieren, Christian Diendorfer und Helge Payer steuern die Analysen bei.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.