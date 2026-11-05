- 05.11.2026, 11:06:02
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Fußball-Bundesliga: Sturm – Salzburg live im ORF
Am 8. November ab 16.30 Uhr in ORF 1
Weiteres Bundesliga-Spitzenspiel live im ORF: Nach zuletzt dem Wiener Derby überträgt ORF 1 am Sonntag, dem 8. November 2026, ab 16.30 Uhr Sturm – Salzburg. Michael Bacher und Helge Payer kommentieren, Christian Diendorfer und Helge Payer steuern die Analysen bei.
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