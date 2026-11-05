ASFINAG-Verkehrsprognose: Letztes Ferienwochenende vor Weihnachten bringt erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Nord-Süd-Routen

Wien (OTS) -

Mit dem kommenden Wochenende enden auch die letzten Herbstferien im deutschsprachigen Raum. In Bayern geht der letzte Ferienblock vor der Weihnachtszeit zu Ende. Die ASFINAG rechnet daher insbesondere auf den Nord-Süd-Verbindungen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, vor allem auf den Reiserouten Richtung Deutschland. Betroffen sind insbesondere die Pyhrn Autobahn (A 9), die Tauern Autobahn (A 10) sowie die Inntal- (A 12) und Brenner Autobahn (A 13).

Mit Wartezeiten müssen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bei den Grenzkontrollen sowie an den bekannten Engstellen im hochrangigen Straßennetz rechnen. Verzögerungen sind insbesondere auf der A10 vor der Mautstelle St. Michael, auf der A 11 vor dem Karawankentunnel, auf der A 12 im Großraum Innsbruck sowie auf der A 13 vor der Luegbrücke möglich.

Die ASFINAG empfiehlt Reisenden, ausreichend Zeitreserven einzuplanen, aktuelle Verkehrsinformationen zu beachten und sich vor Fahrtantritt über die Verkehrslage zu informieren.