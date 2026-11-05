„Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ mit Johannes Oerding, Victoria Swarovski, Michael Mittermeier, Peter Maffay und vielen mehr

Wien (OTS) -

Musiklegenden, „Tatort“-Lieblinge und ein US-Ninja-Superstar: In der neuen Ausgabe der ORF/ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am Samstag, dem 7. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON begrüßt Moderator Kai Pflaume erneut prominente Persönlichkeiten, die sich in packenden Duellen ihren jungen Herausforderern stellen. Mit dabei sind u. a. Moderatorin Victoria Swarovski, Comedian Michael Mittermeier, Ninja-Athlet Josiah Pippel, Moderatorin, Schauspielerin und DJane Palina Rojinski, Profi-Quizzer Sebastian Klussmann, Hindernisläufer Frederik Ruppert, Tänzer Evgeny Vinokurov, Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, „Cirque du Soleil“-Artist Franco Pelizzari del Valle, Schauspieler Axel Prahl und Duell-Allrounder Jan Josef Liefers sowie die beiden Musiker Peter Maffay und Johannes Oerding, die auch mit einer gemeinsamen Show-Einlage für Unterhaltung sorgen.

Diese und weitere spektakuläre Duelle erwarten das Publikum:

Mit gerade einmal 20 Jahren ist Josiah Pippel einer der spektakulärsten Ninja-Athleten der Welt. In den letzten Jahren kämpfte er sich mit außergewöhnlicher Körperkontrolle und intensiver Wettbewerbserfahrung an die Spitze der internationalen Ninja-Szene. Bei „Klein gegen Groß“ stellt er sich zu seiner vielleicht schwierigsten Challenge und muss für den Sieg beim „Ninja-Ring-Hangel-Duell“ schneller durch den Parcours klettern als sein 14-jähriger Herausforderer Mika.

Mit geballter musikalischer Erfahrung im Gepäck stellen sich Peter Maffay und Johannes Oerding gemeinsam der Herausforderung von Benedikt (12) und versuchen im „Band-Duell“, deutsche Songs zu erraten. Ob sie diese auch erkennen, wenn alle Bandmitglieder ihren Einsatz versetzt spielen? Für zusätzlichen Ohrenschmaus sorgt ihr exklusiver gemeinsamer Showact, mit dem Maffay und Oerding musikalisch für einen besonderen Moment sorgen.

Durch seinen unverwechselbaren Blick auf Alltag, Gesellschaft und das ganz normale Chaos füllt Comedian Michael Mittermeier seit Jahrzehnten die ganz großen Hallen. Als großer „Star Wars“-Fan hat er seine Begeisterung für das Universum bereits mehrfach in seine Comedy einfließen lassen. Ob die Macht auch dann mit ihm ist, wenn er sich bei „Klein gegen Groß“ der Herausforderung von Joshua (13) stellt?

Sie kennen sich bestens auf dem Tanzparkett aus – und gemeinsam haben Victoria Swarovski und Evgeny Vinokurov auch schon für ein Opening trainiert. Bei „Klein gegen Groß“ treten sie nun erstmals gemeinsam als Tanzpaar an und müssen im „Tanz-Duell“ mit Christoph (12) und Anni (11) so viele „Promenaden Walks“ tanzen wie möglich.

Als Wissenschaftsjournalistin erreicht Mai Thi Nguyen-Kim auf Social Media und im TV seit Jahren ein breites Publikum und bringt komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich und unterhaltsam auf den Punkt. Bei „Klein gegen Groß“ verlässt sie nun das vertraute Erklärformat und muss ihr Wissen im „Moleküle-Duell“ selbst anwenden.

Als deutsche Stimme von Lola Bunny aus dem Animationsfilm „Space Jam: A New Legacy“ hat Palina Rojinski bereits 2021 dem berühmten Filmkaninchen Leben eingehaucht. Wie gut sich die Moderatorin, Schauspielerin und DJane auch mit anderen tierischen Leinwandhelden auskennt, will ihre Duellgegnerin Fleur (11) im „Film-Tier-Duell“ herausfinden.

Mit Kampfgeist, taktischem Geschick und seiner enormen Leistungsfähigkeit zählt Frederik Ruppert zu den erfolgreichsten deutschen Hindernisläufern. Seine Disziplinen sind der 3.000-Meter-Hindernislauf und der 5.000-Meter-Lauf. Zuletzt sicherte sich der 29-Jährige bei den Europameisterschaften 2026 in Birmingham die Goldmedaille im 3.000-Meter-Hindernislauf. Ob er sich auch bei „Klein gegen Groß“ den Titel sichert, zeigt sich im „Ein-Bein-Sprung-Duell“ mit seinem Herausforderer Sam (8).

Sebastian Klussmann stellt sein enormes Allgemeinwissen regelmäßig unter Beweis. Wie gut sich der mehrfache Quiz-Champion mit den Ländern dieser Welt wirklich auskennt, zeigt sich im Duell mit dem elfjährigen Julian. Ob sein Wissen auch abseits des klassischen Quizformats den entscheidenden Vorteil bringt?

Artistische Kabinettstückchen sind sein Spezialgebiet: „Cirque du Soleil“-Artist Franco Pelizzari del Valle präsentiert mit seinem „Acro-Théâtre“ regelmäßig seine Beweglichkeit und sorgt mit seinen Nummern für besonders gute Laune im Publikum. Gerade erst feierte der Argentinier in Berlin das einjährige Jubiläum von „Cirque du Soleil ALIZÉ“ und tritt nun bei „Klein gegen Groß“ zum „Stangenkletter-Duell“ gegen die elfjährige Emilia an.

In der beliebten Rubrik „Klein gegen Jan Josef“ hat sich Liefers für dieses Duell prominente Unterstützung geholt. Gemeinsam mit seinem „Tatort“-Kollegen Axel Prahl stellt er sich der Herausforderung von Tilda (13) und Juliane (13), in der sie prominente Gastrollen in „Tatort“-Folgen einzig und allein anhand eines vorgelesenen Satzes erkennen müssen. Wie gut können sich „Thiel“ und „Boerne“ an ihre gemeinsamen Abenteuer erinnern?