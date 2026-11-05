Einladung zur Pressekonferenz Tiffany Sia: Overt Listening, 12. November 2026, 11 Uhr, Kunsthalle Wien Museumsquartier

Wien (OTS) -

Die Kunsthalle Wien präsentiert die erste institutionelle Einzelausstellung von Tiffany Sia (geb. 1988, Hongkong) in Österreich. Overt Listening vereint Filmmaterial aus dem ersten Langfilm der Künstlerin, der auf den taiwanesischen Kinmen-Inseln gedreht wurde, mit einer Reihe neu in Auftrag gegebener Videoarbeiten und Skulpturen. Die Ausstellung erstreckt sich über das Erdgeschoss der Kunsthalle Wien im Museumsquartier sowie über das Studio auf Ebene -1 und untersucht, wie offiziell für beendet erklärte Konflikte weiterhin Landschaften und Medien prägen und dadurch beeinflussen, wie Geschichte konstruiert und erinnert wird.

Als Künstlerin, Filmemacherin und Autorin verbindet Sia formale Fragestellungen mit einer Auseinandersetzung über das Verhältnis zwischen Medien, politischer Macht und kollektivem Gedächtnis. Ihr erster Langfilm Overt Listening (2026), eine Koproduktion der Kunsthalle Wien und den KW Institute for Contemporary Art, Berlin, rückt die Kinmen-Inseln in Taiwan ins Zentrum, die nur wenige Kilometer vor der chinesischen Küste liegen. Dort ist der Alltag bis heute vom Kalten Krieg und dem Chinesischen Bürgerkrieg geprägt, der nach Sias Auffassung seit der Schlacht von Guningtou 1949 ungelöst geblieben ist. Im Wechsel zwischen Militärbunkern, Museumsdisplays und verlassenen Küstenstrichen verbindet der Film mündlich überlieferte und offizielle historische Narrative.

Der Film Overt Listening von Tiffany Sia wird koproduziert mit den KW Institute for Contemporary Art, Berlin.

Pressekonferenz mit Ausstellungsrundgang

Donnerstag, 12. November 2026, 11 Uhr

mit Tiffany Sia und Carina Bukuts, Chefkuratorin Kunsthalle Wien und Kuratorin der Ausstellung

Kunsthalle Wien Museumsquartier

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung!

Ausstellungsgespräch und Eröffnung

Donnerstag, 12. November 2026, 18 Uhr

Tiffany Sia im Gespräch mit Eva Sangiorgi, Direktorin VIENNALE (EN)

Kunsthalle Wien Museumsquartier

Europapremiere

Samstag, 14. November 2026, 18 Uhr

Europapremiere von Overt Listening und anschließendes Q&A mit Tiffany Sia und Carina Bukuts (EN)

Österreichisches Filmmuseum, Augustinerstraße 1, 1010 Wien