Die Stadt als Bühne und Material: Ausstellungseröffnung „Franz West und Wien“

Wien (OTS) -

Wien Museum und Albertina Modern widmen Franz West, der am 16. Februar 2027 80 Jahre alt geworden wäre, zwei Einzelausstellungen, die ab morgen, 6. November, zu sehen sind.

„Dieses Jahr bietet die einmalige Gelegenheit, Franz West in mehreren Ausstellungen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven neu kennenzulernen. Mit “Franz West und Wien” rückt das Wien Museum dabei erstmals die enge Verbindung zwischen seinem Werk, seiner Biografie und der Stadt in den Mittelpunkt. Kaum ein anderer zeitgenössischer Künstler ist so tief in Wien, seinen Milieus, seiner Kunstgeschichte und seinen Widersprüchen verwurzelt. Um Franz West zu verstehen, muss man auch das Wien der 1970er kennenlernen.“ Vincent Weisl, Kurator Wien Museum

Im Wien Museum steht Franz Wests Heimatstadt im Fokus. Wien inspirierte und irritierte den Künstler gleichermaßen. Er begriff die Stadt nicht nur als Bühne, sondern als Material. Von Farbtönen der Nachkriegsfassaden über Anspielungen auf die Wiener Moderne bis hin zu ironischen Reflexen auf Freud, Wittgenstein oder die hermetische Wiener Kunstszene finden sich Spuren der Stadtgeschichte in seinem Werk.

"In Franz Wests Kunst steckt ganz viel Wien. Nehmen Sie nur seine Papiermaché-Skulpturen, dafür hat West mitunter Seiten aus Telefonbüchern verwendet: Namen, Telefonnummern, die Bewohner:innen der Stadt – ganz alltägliche Spuren Wiens, die plötzlich Teil seiner Kunst werden. Das Wien Museum bietet den richtigen Rahmen, um diesen Aspekt seines Werkes in den Kontext der Wiener Stadtgeschichte zu stellen. Mit dem Atelier Franz West am Esteplatz kommt ein zweiter, besonderer Ausstellungsort hinzu: Hier können Besucher:innen einen von Wests ehemaligen Schaffensorten kennenlernen. Die Franz West Privatstiftung freut sich, dieses Ausstellungsprojekt gemeinsam mit dem Wien Museum zu realisieren.“ Judith Nicka-Stöckl, Kuratorin Franz West Privatstiftung

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der künstlerisch prägenden Zeit, von den späten 1960er bis in die frühen 1980er Jahre. Prominente, sowie bislang weniger bekannte Werke werden mit biografischen und historischen Hintergründen verknüpft, wodurch sich neue, nicht selten amüsante Einblicke in die Kunst von Franz West ergeben: So versteckt sich in einem der Schlüsselwerke der Ausstellung, Zitat (1985), Wests Jugendbett aus dem Karl-Marx-Hof unter Zinnfolie. Die Kinderzimmertapete seines Halbbruders Otto Kobalek findet sich in einer frühen Collage wieder.

Parallel zur Ausstellung im Wien Museum öffnet das Atelier Franz West im 3. Wiener Gemeindebezirk seine Türen. Es war von 1996 bis 2012 Wests letztes Atelier. Die Kunstwerke von West und Weggefährt:innen, die der Künstler in der Küche arrangiert hatte, werden anlässlich des Jubiläumsjahres neu installiert. Dieselbe Küche diente als Vorlage für den sogenannten Parapavillon Extroversion, der 2011 auf der Biennale Venedig installiert wurde. Ein Modell der Extroversion wird im Wien Museum zu sehen sein.

Franz West und Wien

06. November 2026 bis 02. Mai 2027

Ausstellungsorte

Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Atelier Franz West, Esteplatz 3/2, 1030 Wien

Kurator:innen

Vincent Weisl, Judith Nicka-Stöckl

Ausstellungsarchitektur

Marina Faust

Ausstellungsgrafik

Willi Schmid

Ausstellungsproduktion

Heimo Watzlik

Katalog zur Ausstellung

Franz West und Wien. 3 oder 17. Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Köln. 147 Seiten. in deutscher und englischer Sprache

Kooperationspartner

Franz West Privatstiftung

Hauptsponsor

Wiener Stadtwerke

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