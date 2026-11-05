- 05.11.2026, 10:47:02
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Gesundheit mitten im Alltag: Der Gesundheitspark SILLPARK Innsbruck stellt sein Angebot vor
Einladung zur Pressekonferenz
Im SILLPARK Innsbruck entsteht auf rund 3.000 m² ein neuer Gesundheitspark, der medizinische und therapeutische Angebote unter einem Dach vereint. Mit dem gemeinsamen Projekt bringen SES und Vinzenz Gruppe Gesundheitsangebote dorthin, wo sich Menschen im Alltag aufhalten. Die ersten Anbieter*innen starten im Herbst 2026. Beim Pressegespräch stellen die Projektpartner die Angebote vor und geben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Gesundheitsparks. Anschließend können Medienvertreter*innen die neuen Räumlichkeiten besichtigen und die Gesundheitsanbieter*innen persönlich kennenlernen.
Wann: Donnerstag, 26. November, 8:30 Uhr
Wo: Shopping-Center SILLPARK, Museumsstraße 38, 6020 Innsbruck, 2. OG / Foyer des neuen Gesundheitsparks (detaillierte Wegbeschreibung siehe Anhang)
Ihre Gesprächspartner:
Bürgermeister Johannes Anzengruber, Stadt Innsbruck
Dr. Michael Heinisch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinzenz Gruppe
Mag. Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers
Mag. Markus Siedl, Center-Manager SILLPARK
Programm:
08:30 Uhr Akkreditierung, Kaffee & Snacks
09:00 – 09:30 Uhr Pressegespräch
anschließend geführter Rundgang und Interviewmöglichkeit bis 11 Uhr
Wir bitten Sie bis zum 20. November 2026 um Anmeldung per Email an [email protected] oder telefonisch unter 0662-4471-7111 (Mag. Sandra Kwisda)
Pressekonferenz "Gesundheit mitten im Alltag: Der Gesundheitspark SILLPARK Innsbruck stellt sein Angebot vor"
Im SILLPARK Innsbruck entsteht auf rund 3.000 m² ein neuer Gesundheitspark, der medizinische und therapeutische Angebote unter einem Dach vereint. Mit dem gemeinsamen Projekt bringen SES und Vinzenz Gruppe Gesundheitsangebote dorthin, wo sich Menschen im Alltag aufhalten. Die ersten Anbieter*innen starten im Herbst 2026. Beim Pressegespräch stellen die Projektpartner die Angebote vor und geben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Gesundheitsparks. Anschließend können Medienvertreter*innen die neuen Räumlichkeiten besichtigen und die Gesundheitsanbieter*innen persönlich kennenlernen.
Datum: 26.11.2026, 08:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Shopping-Center SILLPARK (2. OG / Foyer des neuen Gesundheitsparks)
Museumsstraße 38
6020 Innsbruck
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH
Annemarie Kramser
Telefon: +43 664 84125039
E-Mail: [email protected]
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