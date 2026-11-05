Wien / Salzburg / Innsbruck (OTS) -

Im SILLPARK Innsbruck entsteht auf rund 3.000 m² ein neuer Gesundheitspark, der medizinische und therapeutische Angebote unter einem Dach vereint. Mit dem gemeinsamen Projekt bringen SES und Vinzenz Gruppe Gesundheitsangebote dorthin, wo sich Menschen im Alltag aufhalten. Die ersten Anbieter*innen starten im Herbst 2026. Beim Pressegespräch stellen die Projektpartner die Angebote vor und geben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Gesundheitsparks. Anschließend können Medienvertreter*innen die neuen Räumlichkeiten besichtigen und die Gesundheitsanbieter*innen persönlich kennenlernen.



Wann: Donnerstag, 26. November, 8:30 Uhr

Wo: Shopping-Center SILLPARK, Museumsstraße 38, 6020 Innsbruck, 2. OG / Foyer des neuen Gesundheitsparks (detaillierte Wegbeschreibung siehe Anhang)



Ihre Gesprächspartner:

Bürgermeister Johannes Anzengruber, Stadt Innsbruck

Dr. Michael Heinisch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinzenz Gruppe

Mag. Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers

Mag. Markus Siedl, Center-Manager SILLPARK



Programm:

08:30 Uhr Akkreditierung, Kaffee & Snacks

09:00 – 09:30 Uhr Pressegespräch

anschließend geführter Rundgang und Interviewmöglichkeit bis 11 Uhr

Wir bitten Sie bis zum 20. November 2026 um Anmeldung per Email an [email protected] oder telefonisch unter 0662-4471-7111 (Mag. Sandra Kwisda)

Pressekonferenz "Gesundheit mitten im Alltag: Der Gesundheitspark SILLPARK Innsbruck stellt sein Angebot vor"

Im SILLPARK Innsbruck entsteht auf rund 3.000 m² ein neuer Gesundheitspark, der medizinische und therapeutische Angebote unter einem Dach vereint. Mit dem gemeinsamen Projekt bringen SES und Vinzenz Gruppe Gesundheitsangebote dorthin, wo sich Menschen im Alltag aufhalten. Die ersten Anbieter*innen starten im Herbst 2026. Beim Pressegespräch stellen die Projektpartner die Angebote vor und geben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Gesundheitsparks. Anschließend können Medienvertreter*innen die neuen Räumlichkeiten besichtigen und die Gesundheitsanbieter*innen persönlich kennenlernen.

Datum: 26.11.2026, 08:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Shopping-Center SILLPARK (2. OG / Foyer des neuen Gesundheitsparks)

Museumsstraße 38

6020 Innsbruck

Österreich