  • 05.11.2026, 10:47:02
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  • OTS0076

Gesundheit mitten im Alltag: Der Gesundheitspark SILLPARK Innsbruck stellt sein Angebot vor

Einladung zur Pressekonferenz

Wien / Salzburg / Innsbruck (OTS) - 

Im SILLPARK Innsbruck entsteht auf rund 3.000 m² ein neuer Gesundheitspark, der medizinische und therapeutische Angebote unter einem Dach vereint. Mit dem gemeinsamen Projekt bringen SES und Vinzenz Gruppe Gesundheitsangebote dorthin, wo sich Menschen im Alltag aufhalten. Die ersten Anbieter*innen starten im Herbst 2026. Beim Pressegespräch stellen die Projektpartner die Angebote vor und geben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Gesundheitsparks. Anschließend können Medienvertreter*innen die neuen Räumlichkeiten besichtigen und die Gesundheitsanbieter*innen persönlich kennenlernen.

Wann: Donnerstag, 26. November, 8:30 Uhr

Wo: Shopping-Center SILLPARK, Museumsstraße 38, 6020 Innsbruck, 2. OG / Foyer des neuen Gesundheitsparks (detaillierte Wegbeschreibung siehe Anhang)

Ihre Gesprächspartner:

  • Bürgermeister Johannes Anzengruber, Stadt Innsbruck

  • Dr. Michael Heinisch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinzenz Gruppe

  • Mag. Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers

  • Mag. Markus Siedl, Center-Manager SILLPARK

Programm:

  • 08:30 Uhr Akkreditierung, Kaffee & Snacks

  • 09:00 – 09:30 Uhr Pressegespräch

  • anschließend geführter Rundgang und Interviewmöglichkeit bis 11 Uhr

Wir bitten Sie bis zum 20. November 2026 um Anmeldung per Email an [email protected] oder telefonisch unter 0662-4471-7111 (Mag. Sandra Kwisda)

Pressekonferenz "Gesundheit mitten im Alltag: Der Gesundheitspark SILLPARK Innsbruck stellt sein Angebot vor"

Im SILLPARK Innsbruck entsteht auf rund 3.000 m² ein neuer Gesundheitspark, der medizinische und therapeutische Angebote unter einem Dach vereint. Mit dem gemeinsamen Projekt bringen SES und Vinzenz Gruppe Gesundheitsangebote dorthin, wo sich Menschen im Alltag aufhalten. Die ersten Anbieter*innen starten im Herbst 2026. Beim Pressegespräch stellen die Projektpartner die Angebote vor und geben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Gesundheitsparks. Anschließend können Medienvertreter*innen die neuen Räumlichkeiten besichtigen und die Gesundheitsanbieter*innen persönlich kennenlernen.

Datum: 26.11.2026, 08:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Shopping-Center SILLPARK (2. OG / Foyer des neuen Gesundheitsparks)
Museumsstraße 38
6020 Innsbruck
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH
Annemarie Kramser
Telefon: +43 664 84125039
E-Mail: [email protected]

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Anhang

Vorschau Bild von Wegbeschreibung zur Pressekonferenz "Eröffnung Gesundheitspark SILLPARK Innsbruck" [PDF, 212.21KB]
[Donnerstag, 26.11.2026, 08:30]

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