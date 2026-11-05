  • 05.11.2026, 10:46:33
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  • OTS0075

LH-Stv. Landbauer: Modernisierung für Pendler - Parkdeck Gänserndorf wird umfassend saniert

200.000 Euro für Instandsetzung und neue Videoüberwachung

St. Pölten (OTS) - 

„Eine modernes, ausgebautes Parkflächen-Management rund um den Öffentlichen Verkehr ist Voraussetzung für einen funktionierenden Mobilitätsmix. Für zahlreiche Pendler und Leistungsträger ist das Parkdeck am Bahnhof Gänserndorf die tägliche Drehscheibe auf dem Weg zur Arbeit. Deshalb fördern wir die Sanierung und Modernisierung der Park+Ride-Anlage mit knapp 200.000 Euro“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Das Land Niederösterreich übernimmt somit 40 Prozent der Gesamtkosten in der Höhe von rund 500.000 Euro. Geplant sind bauliche und elektrotechnische Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Installation einer Videoüberwachungsanlage. Die Umsetzung erfolgt durch die ÖBB, die Arbeiten sollen noch heuer abgeschlossen werden.

„Unsere Landsleute haben sich einen unkomplizierten, stressfreien Start in den Arbeitstag verdient. Mit der Sanierung des Parkdecks schaffen wir mehr Komfort, Sicherheit und Qualität für unsere Pendler“, schließt Landbauer.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Landbauer, Pressesprecher Alexander Murlasits, Telefon: 0676/81213742, E-Mail: [email protected]

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