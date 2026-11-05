  • 05.11.2026, 10:36:03
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Niederösterreicher-Duo Hohenauer/Poinstingl holt Olympiagold im Beachvolleyball bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar

LH-Stv. Landbauer: „Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte - ich gratuliere unseren beiden Goldjungs von ganzem Herzen“

St. Pölten (OTS) - 

Eine historische Goldmedaille für den heimischen Sport. Die beiden Beachvolleyball-Talente Paul Hohenauer und Martin Poinstingl krönen sich bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar zu Jugend-Olympiasiegern. Die beiden Niederösterreicher, die im Olympiazentrum Niederösterreich betreut werden, bleiben während des gesamten Turniers ungeschlagen und sichern sich mit einer beeindruckenden Leistung die Goldmedaille.

„Zwei junge Niederösterreicher, eine olympische Goldmedaille – das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte für unser SPORTLAND Niederösterreich. Paul Hohenauer und Martin Poinstingl haben mit großem Kampfgeist, beeindruckender Nervenstärke und einer herausragenden sportlichen Leistung gezeigt, was in unserem Nachwuchs steckt. Dieser Olympiasieg macht uns unglaublich stolz und ist zugleich eine großartige Bestätigung für die hervorragende Nachwuchsarbeit und die professionelle Betreuung im Olympiazentrum Niederösterreich. Ich gratuliere unseren beiden Goldjungs von ganzem Herzen zu diesem sensationellen Erfolg“, so Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Im hochspannenden Finale gegen die amtierenden U18-Weltmeister Lasse Hüper und Filo Wüst aus Deutschland beweisen die beiden Niederösterreicher Nervenstärke und Kampfgeist. Bereits der erste Satz entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Nach zwei vergebenen Satzbällen entschieden die beiden Olympiazentrum Niederösterreich-Sportler den Durchgang mit 22:20 für sich. Team Deutschland schlug im zweiten Satz zurück und erzwang mit einem 21:13 den Entscheidungssatz. Dort zeigten Hohenauer und Poinstingl ihre ganze Klasse: Eine zwischenzeitliche 12:9-Führung gaben sie zwar noch aus der Hand, doch in der entscheidenden Phase behielten die beiden Nachwuchstalente die Nerven. Nach insgesamt 55 Minuten Spielzeit verwandelten sie den entscheidenden Punkt zum umjubelten Olympiasieg und sorgten damit für die dritte Medaille des Youth Olympia Team Austria in Dakar - die erste in Gold.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, Telefon: 0676/81219876, E-Mail: [email protected]

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