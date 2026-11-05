Fachsprache per Klick: Digitales Bildwörterbuch für die Bauhilfsgewerbe

Wien (OTS) -

Wie heißt das Werkzeug, und wie spricht man es richtig aus? Das neue digitale Bildwörterbuch „Werkzeuge für das Bauhilfsgewerbe“ gibt darauf Antwort. Die Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe hat es gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) entwickelt und heute in der Berufsschule für Baugewerbe in Wien-Donaustadt offiziell übergeben. Das Angebot vermittelt Lehrlingen, jungen Menschen und allen Interessierten die deutsche Fachsprache des Bauhilfsgewerbes – kostenlos und frei zugänglich auf dem Sprachportal des ÖIF.

Fachsprache als Schlüssel für den Berufsalltag

Ausgangspunkt des Projekts war die zentrale Rolle der Fachsprache in den Mitgliedsbetrieben. „Auf der Baustelle muss jeder Begriff sitzen. Wer Werkzeuge und Maschinen richtig benennen kann, arbeitet sicherer, effizienter und versteht sich besser im Team“, betont Christian Dobianer, Innungsmeister der Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe: „Mit dem Bildwörterbuch können junge Menschen genau dann lernen, wenn sie es brauchen – auf spielerischer oder forschender Weise, mit Bild, Text und der richtigen Aussprache.“

Das Bildwörterbuch umfasst derzeit rund 300 Begriffe aus den Bereichen Werkzeuge und Maschinen. Abgedeckt sind die Gewerke Bodenleger, Pflasterer, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechniker, Brunnenmeister, Asphaltierer sowie Trockenbauer. Jeder Begriff wird mit Bild, geschriebenem Wort und Tonaufnahme dargestellt.

Unterstützung für Betriebe und Beitrag zur Integration

„Das Bildwörterbuch erleichtert unseren Betrieben die Aus- und Weiterbildung ihrer Lehrlinge spürbar. Bei Sicherheitsunterweisungen sind die Werkzeuge bekannt und können auch vorgezeigt werden“, so Dobianer: „Gleichzeitig ist es ein integrationspolitisches Werkzeug für den Arbeitsmarkt: Es schafft einen niederschwelligen Zugang zur deutschen Fachsprache und öffnet damit Türen in Ausbildung und Beruf. Das neue digitale Bildwörterbuch „Werkzeuge für das Bauhilfsgewerbe“ ist durch eine Ausbildungslinie entstanden. Bildung beginnt im Kindergarten - mit Bilderbüchern. In der Pflichtschule kommt der digitale Unterricht hinzu. Daher ist unsere Initiative eine weiterführende und zusammenfassende Ausbildungslinie.“

Auch Daniela Berger, Gesamtleitung für Deutschprüfungen im Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), betont den Nutzen des neuen Lernangebots zur Integration junger Menschen: „Deutschlernen und Arbeiten müssen Hand in Hand gehen. Gerade für junge Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache ist es wichtig, möglichst rasch in Ausbildung oder Beschäftigung einzusteigen und parallel dazu ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Mit dem neuen digitalen Bildwörterbuch erweitert der ÖIF sein umfassendes Online-Deutschlernangebot um eine praxisnahe Möglichkeit, wichtige Fachbegriffe für den Bau gezielt und berufsbegleitend zu erlernen.“

Der ÖIF setzt das Bildwörterbuch auf seinem Sprachportal sowie in seinen österreichweiten Präsenz- und Online-Deutschkursen ein, wenn Themen rund um die Arbeitswelt und im Speziellen der Bauhilfsgewerbe behandelt werden. In der Berufsschule für Baugewerbe steht es den Schülerinnen und Schülern künftig je nach Bedarf im Unterricht zur Verfügung.

Starke Partnerschaft für die Fachkräfte von morgen

„Die Kooperation mit der Berufsschule und dem Österreichischen Integrationsfonds ist für uns von großer Bedeutung“, unterstreicht der Innungsmeister: „Gemeinsam setzen wir bildungs- und integrationspolitische Akzente, von denen die Wirtschaft und unsere Fachkräfte von morgen direkt profitieren.“

Das Projekt wird innerhalb der Bauhilfsgewerbe laufend weiterentwickelt und um zusätzliche Bilder und Fachbegriffe ergänzt. Als nächster Schritt ist eine Zusammenarbeit mit dem AMS U25 geplant, um das Bildwörterbuch auch dort einzusetzen.

Das Bildwörterbuch auf einen Blick

Umfang: Rund 300 Fachbegriffe aus den Bereichen Werkzeuge und Maschinen

Gewerke: Bodenleger, Pflasterer, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechniker, Brunnenmeister, Asphaltierer und Trockenbauer

Format: Bilder, Text und Ton – inklusive der richtigen Aussprache

Partner: Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe, Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF) und Berufsschule für Baugewerbe

Einsatz: Sprachportal und Kurse des ÖIF in Wien und bundesweit sowie in der Berufsschule für Baugewerbe; geplant ist außerdem der Einsatz beim AMS U25

Online: Bildwörterbuch Bau – Sprachportal

https://sprachportal.at/alle-angebote/online-uebungen/bildwoerterbuch-bau/