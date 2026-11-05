Neueste Generation Mitsubishi L200 im Dienst des Österreichischen Bundesheeres

Wien (OTS) -

Das Österreichische Bundesheer setzt seit 2014 Pick-ups des Typs Mitsubishi L200 als geländegängige Personen- und Transportfahrzeuge ein. Mit der erneuten Bestellung von 300 Fahrzeugen der neuen Modellgeneration, die sich aktuell in Auslieferung befinden, unterstreicht das Bundesheer sein Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Beständigkeit der Mitsubishi Fahrzeuge. Parallel zur aktuellen Auslieferung erhielt die Denzel Autoimport GmbH den Zuschlag für die Ausschreibung „Geländegängige Mehrzweckfahrzeuge“ zu Los 3 „Pick-Ups“ der Bundesbeschaffung GmbH (BBG). Die Rahmenvereinbarung sieht eine Laufzeit von sieben Jahren vor, das Gesamtvolumen des Los 3 der BBG-Ausschreibung „Geländegängige Mehrzweckfahrzeuge“ beträgt 60 Millionen Euro.

Neue Modellgeneration: steiferer Rahmen, optimiertes Fahrwerk und

Bi-Turbo-Dieselmotor

Mit der neuen Modellgeneration des L200 setzt Mitsubishi die Weiterentwicklung der Baureihe konsequent fort. Der Mitsubishi L200 für das Österreichische Bundesheer verfügt über einen Rahmen mit verbesserter Steifigkeit sowie ein weiterentwickeltes Fahrwerk, das die maximale Fahrstabilität auf der Straße wie im Gelände garantiert. Angetrieben wird der L200 von einem 2,4-Liter-Bi-Turbo-Dieselmotor mit 204 PS (150 kW). Das bewährte Super-Select-Allradsystem mit Mitteldifferential sorgt für optimale Traktion auf unterschiedlichen Untergründen und unterstützt bei wechselnden Fahrbedingungen.

Umbauten für den Einsatz beim Österreichischen Bundesheer

Fahrzeuge des Österreichischen Bundesheeres müssen den besonderen Anforderungen des täglichen Dienstbetriebs entsprechen. Dafür sind gezielte technische Anpassungen und Umbauten erforderlich, welche die Denzel Autoimport GmbH in Zusammenarbeit mit spezialisierten Zulieferern vornimmt. Diese Umbauten umfassen die folgenden wesentlichen Komponenten:

F9-Lackierung : Tarnlackierung in der beim Bundesheer verwendeten Farbnorm RAL 6031 F9 bronzegrün-stumpfmatt.

ARB-Bullbar

Blackoutschalter: Schalter zur vollständigen Verdunkelung der Fahrzeugbeleuchtung.

Auslieferung auf Basis von Sondergenehmigungen

Der Mitsubishi L200 ist nicht Teil des serienmäßigen Modell-Line-ups von Mitsubishi am österreichischen Markt. Die Fahrzeuge für das Österreichische Bundesheer werden auf Basis von Sondergenehmigungen ausgeliefert. Damit stellt die Denzel Autoimport GmbH die Belieferung des Bundesheeres mit dem L200 auch außerhalb des regulären Modellangebots sicher.

Rahmenvereinbarung für die kommenden sieben Jahre

Mit dem Zuschlag für die BBG-Ausschreibung „Geländegängige Mehrzweckfahrzeuge“ für Los 3 (Pick-ups) bleibt die Denzel Autoimport GmbH auch für die kommenden sieben Jahre verlässlicher Lieferpartner des Österreichischen Bundesheeres. Das Gesamtvolumen des Los 3 der BBG-Ausschreibung „Geländegängige Mehrzweckfahrzeuge“ beläuft sich auf 60 Millionen Euro. Der Abruf von weiteren 300 Pick-ups sowie der erneute Zuschlag zur Belieferung von Pick-ups sprechen für die Qualität und Einsatzfähigkeit der Mitsubishi Fahrzeuge.

„ Über ein Jahrzehnt kontinuierlicher Einsatz beim Österreichischen Bundesheer ist die beste Bestätigung für die Qualität und Zuverlässigkeit des L200. Dass das Bundesheer erneut 300 Fahrzeuge der neuen L200-Generation bestellt, ist Ausdruck eines Vertrauens, das wir sehr schätzen. Mit der neuen Rahmenvereinbarung führen wir diese Belieferung auch in den kommenden sieben Jahren fort. “, sagt Christian Hahn, Key-Account-Manager Behörden der Denzel Autoimport GmbH.

Für das Österreichische Bundesheer sichert die Rahmenvereinbarung die langfristige Versorgung mit geländegängigen Fahrzeugen – und damit eine zentrale Voraussetzung für die vollumfängliche Einsatzfähigkeit. „ Der L200 hat sich seit 2014 im Einsatz bewährt. Mit dem neuen L200 erhält das Österreichische Bundesheer Fahrzeuge, die den Anforderungen der geländegängigen Mehrzweckfahrzeuge in vollem Umfang entsprechen. Der langfristige Rahmenvertrag gibt uns die Planungssicherheit, die wir für die Modernisierung unseres Fuhrparks brauchen. “, so die Abteilung Fahrzeuge, Gerät und persönliche Ausrüstung des Österreichischen Bundesheeres.

Mitsubishi Motors zählt zu den traditionsreichsten japanischen Automobilherstellern und steht weltweit für innovative Mobilitätslösungen, hohe Zuverlässigkeit und moderne Antriebstechnologien. Mit der Lieferung an das Österreichische Bundesheer unterstreicht Mitsubishi Motors Österreich die Rolle des L200 als robusten und geländegängigen

Pick-up für anspruchsvollste Einsätze.