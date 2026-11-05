Geld allein ist noch kein Schulfach: Erfolgreicher Gesprächsdialog am Stephansplatz zur Wirtschafts- und Finanzbildung

Wien (OTS) -

Unter dem Titel „Geld allein ist noch kein Schulfach – Wirtschafts- und Finanzbildung in Diskussion“ lud die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich (KPH Wien/NÖ) am gestrigen Dienstag, den 3. November 2026, zu einer hochkarätig besetzten Veranstaltung der Reihe „Dialoge am Stephansplatz“ in den voll besetzten Stephanisaal des Curhauses am Stephansplatz. Im Fokus stand die Frage, wie ökonomische Bildung und Finanzkompetenz nachhaltig und zeitgemäß in Schulen verankert werden können.

Wirtschafts- und Finanzbildung im Schulalltag stärken

Den zentralen Auftakt bildete eine inspirierende Keynote von Univ.-Prof.in Nicole Ackermann (JKU Linz), die wissenschaftliche Einblicke in die Notwendigkeit und didaktische Gestaltung ökonomischer Bildung bot. „Um über Wirtschafts- und Finanzbildung als Schulfach zu sprechen, müssen wir zunächst klären, was Geld aus ökonomischer und pädagogischer Perspektive bedeutet, was Wirtschafts- und Finanzbildung umfasst und was ein Schulfach ausmacht. Dabei geht es um didaktische Konzepte, Inhalte und Kompetenzen je nach Schulstufe und Schultyp sowie um die Funktion des Lehrplans und die übergeordneten Bildungsziele“, erklärte Ackermann.

Im Anschluss an den Impulsvortrag vertieften Expertinnen und Experten das Thema in einer lebendigen Podiumsdiskussion. Unter der Moderation von Lisa-Maria Sommer-Fein, Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung, diskutierten neben Keynote-Speakerin Nicole Ackermann auch Finanzökonomin Birgit Niessner und Matthias Reisinger, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung für Wirtschaftsbildung, u.a. über praktische Umsetzungsstrategien, institutionelle Rahmenbedingungen und die Herausforderungen einer modernen Wirtschafts- und Finanzbildung im Schulalltag.

Die Veranstaltung verdeutlichte einmal mehr, dass die „Dialoge am Stephansplatz“ ein unverzichtbares Forum für den offenen Austausch zwischen Wissenschaft, Bildungspraxis und Öffentlichkeit darstellen.

Veranstaltungsdetails im Rückblick

Titel: Geld allein ist noch kein Schulfach – Wirtschafts- und Finanzbildung in Diskussion

Geld allein ist noch kein Schulfach – Wirtschafts- und Finanzbildung in Diskussion Datum: Dienstag, 3. November 2026, 18:00 Uhr

Dienstag, 3. November 2026, 18:00 Uhr Ort: Stephanisaal, Stephansplatz 3, 1010 Wien

Stephanisaal, Stephansplatz 3, 1010 Wien Veranstalter: Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich (KPH Wien/NÖ) in Kooperation mit Bildungsdirektion Wien, Innovationstiftung für Bildung, Kreisky Forum, Mega Bildungsstiftung

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Die Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH) Wien/Niederösterreich ist Österreichs größte Private Pädagogische Hochschule mit sieben Standorten in Wien und Niederösterreich. Das gemeinsame Konzept der Erstausbildung, Fort- und Weiterbildung soll Lehrer:innen in ihren pädagogischen und religionspädagogischen Berufsfeldern bestmöglich qualifizieren und professionalisieren. Im Sinne einer ökumenischen Perspektive fördert und lebt die KPH Wien/Niederösterreich die Kooperation der acht an der Hochschule vertretenen christlichen Kirchen (Katholische Kirche, Evangelische Kirche A. und H.B., Griechisch-Orientalische Kirche, drei Orientalisch-Orthodoxe Kirchen sowie die Freikirchen in Österreich und die Altkatholische Kirche) bei gleichzeitiger Wahrung der jeweiligen Identität. Auch zwei katholische Diözesen wirken in der KPH zusammen. Zusätzlich kooperiert sie in der Religionslehrer:innenbildung und im Rahmen der Förderung interreligiöser Kompetenzen mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft, der Alevitischen Glaubensgemeinschaft, der Israelitischen Religionsgesellschaft und der Buddhistischen Religionsgesellschaft. Das breite Lehrangebot der KPH Wien/Niederösterreich besteht aus den Lehramtsstudien für die Primarstufe und Sekundarstufe Allgemeinbildung, dem Bachelorstudium Elementarbildung und verschiedene Formen des Lehramtsstudiums Religion. Es bestehen zahlreiche Kooperationen, im Bereich Sekundarstufe vor allem auch mit der Universität Wien. Darüber hinaus bietet die KPH Wien/Niederösterreich ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsprogramm, mit Hochschullehrgängen (bis zum Masterabschluss), Fortbildungsveranstaltungen sowie Begleitung bei Schulentwicklungsprozessen.

An der KPH Wien/Niederösterreich studieren derzeit ca. 2.700 Studierende in der Erstausbildung, ca. 1.000 Studierende in Weiterbildungslehrgängen und ca. 11.000 Studierende in der Fortbildung.

Weitere Informationen: www.kphvie.ac.at