NEOS Lab lädt zur Rede an die Freiheit mit Maria Kalesnikava, 19.11., 18:00 Uhr

Wien (OTS) -

Die belarussische Bürgerrechtlerin, Musikerin und ehemalige politische Gefangene Maria Kalesnikava weiß wie kaum jemand anderer, was Freiheit bedeutet – und was es kostet, für sie einzustehen. Nach mehr als fünf Jahren Haft spricht sie auf Einladung von NEOS Lab und NEOS-Parlamentsklub im Parlament über Freiheit, Mut und die Kraft, auch unter schwierigsten Bedingungen an einer offenen, demokratischen Gesellschaft festzuhalten.

Die Rede an die Freiheit wird alljährlich veranstaltet, um die liberale Demokratie zu würdigen und darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, diese zu verteidigen. Nach Ivan Krastev, Wolf Lotter, Constanze Stelzenmüller, Kaja Kallas und Marta Kos heißt das NEOS Lab nun Maria Kalesnikava willkommen.

„Maria Kalesnikava verteidigt Demokratie und Freiheit mit Leib und Seele – selbst unter Einsatz ihres Lebens. Ein freies Leben, Wahlen, Demokratie – was wir oft als selbstverständlich betrachten, ist in Teilen Europas noch immer hart umkämpft. Ihr Mut mahnt uns, Demokratie und Freiheit niemals für selbstverständlich zu halten. Maria Kalesnikava ist uns allen ein Vorbild“, sagt NEOS-Lab-Präsident Helmut Brandstätter.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Sopranistin Olga Bezsmertna und einem ukrainischen Jugendorchester.

Ablauf:

· Begrüßung Beate Meinl-Reisinger

· Begrüßung Helmut Brandstätter

· Keynote-Rede an die Freiheit

· danach: Fireside Chat: Maria Kalesnikava und Helmut Brandstätter

· Musik-Act: Olga Bezsmertna und Jugendorchester

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten, die Anmeldefrist endet am 18.11.2026.

Rede an die Freiheit mit Maria Kalesnikava

Die diesjährige „Rede an die Freiheit“ hält Maria Kalesnikava. Die belarussische Bürgerrechtlerin, Musikerin und ehemalige politische Gefangene weiß wie kaum jemand, was Freiheit bedeutet – und was es kostet, für sie einzustehen. Nach mehr als fünf Jahren Haft spricht sie über Freiheit, Mut und die Kraft, auch unter schwierigsten Bedingungen an einer offenen, demokratischen Gesellschaft festzuhalten. Dabei geht es auch um die Rolle der Diplomatie und Unterstützung der Zivilgesellschaft als wichtige Voraussetzung dafür, Freiheit zu schützen, Dialog zu ermöglichen und den Weg zu Frieden und demokratischer Veränderung offenzuhalten.

Datum: 19.11.2026, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Parlament Österreich

Dr. Karl-Renner-Ring 3

1017 Wien

Österreich