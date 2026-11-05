Spendenkampagne des Michelangelo-Julius II. -Figur e. V. im Volumen von 42 Millionen Euro

Frankfurt am Main (OTS) -

Nach dem Vorbild der französischen Aktion „100 Euro - 1 Picasso“ ist die Hilfsaktion konzipiert: 100 Euro - 1 Michelangelo-Figur des 16. Jahrhunderts.

Ein ausgesuchter Spender erhält nach Abschluss der Kampagne die Holzfigur des Papstes Julius II., nach Überzeugung des Vereins ein wiederentdecktes Meisterwerk Michelangelos. Die CEZ-Analyse ordnet die Figur zeitlich in Michelangelos Zeit um 1500 ein. Die Spenden werden 50 zu 50 geteilt zwischen Ärzte ohne Grenzen und dem gemeinnützig tätigen Michelangelo - Julius II. - Figur e. V.

Auf der Webseite der Michelangelo-Figur ist eine umfangreiche Darstellung zum wiederentdeckten Meisterwerk veröffentlicht (michelangelo-lost-masterpiece.com). Die Figur zeigt Papst Julius II.; das Bronzewerk wurde zerstört, und das Holzmodell ist nach Auffassung des Vereins der einzige erhaltene Hinweis darauf und eines der sehr raren Holzwerke Michelangelos.

Weltweit ist die Spendenaktion auf 420.000 Spender limitiert. Die 80-jährigen Eigentümer haben diesen Weg bestimmt und setzen gegen die Spenden das kostbare Kunstwerk: Sie sind überzeugt, dass es nach weiterer Aufbereitung das Potenzial hat, Leonardo da Vincis Salvator Mundi - seit 2017 mit 450 Millionen US-Dollar das teuerste Kunstwerk der Welt - abzulösen und preislich bei weitem zu überflügeln.

Ärzte ohne Grenzen, Friedensnobelpreisträger, sollen für ihren Einsatz in den Kriegsgebieten bedacht werden: Ihre dauerhafte Hilfe und ihr massiver Einsatz retten weltweit ständig Leben. Die Organisation gehört zu den humanitärsten der Welt und benötigt stets Unterstützung für ihre intensive Arbeit.

Die Spendenkampagne wird exklusiv über die internationale Spendenplattform WhyDonate in Amsterdam geführt, betreut vom beauftragten Veranstalter der Kampagne, dem gemeinnützig tätigen Michelangelo-Julius II.-Figur e. V. in Frankfurt am Main, Deutschland. https://ots.de/gwefU9