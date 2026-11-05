Kursbestimmung 2026: Die Agrar- und Ernährungswirtschaft hat durchgehalten. Wettbewerbsfähiger ist sie nicht geworden

Frankfurt/Main (OTS) -

72 Prozent der Entscheider in der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft sagen, ihr Unternehmen habe sich 2026 wie erwartet oder besser entwickelt. Für die Branche insgesamt sehen 58 Prozent das Gegenteil.

Diese Lücke ist eines der zentralen Ergebnisse der "Kursbestimmung Agrar & Ernährung 2026", die RSM Ebner Stolz gemeinsam mit dem Agrar- und Ernährungsforum Nord-West e. V. (AEF) am 5. November 2026 veröffentlicht, pünktlich zur EuroTier.

Vor einem Jahr hatten im Zukunftskompass noch vier von zehn Unternehmen ihre Lage als kritisch bezeichnet. Der befürchtete Einbruch ist ausgeblieben, die strukturellen Probleme sind aber geblieben.

Drei Befunde sind besonders auffällig:

Am Geld liegt es nicht. 82 Prozent bewerten ihren Zugang zu Finanzierung als gut oder ausreichend. Mehr investieren wollen trotzdem nur 24 Prozent.

82 Prozent bewerten ihren Zugang zu Finanzierung als gut oder ausreichend. Mehr investieren wollen trotzdem nur 24 Prozent. Entlastung ist beschlossen, kommt aber nicht an. 79 Prozent spüren wachsenden Regulierungsdruck, nur 1 Prozent eine Entlastung.

79 Prozent spüren wachsenden Regulierungsdruck, nur 1 Prozent eine Entlastung. Der Wettbewerb wird international, die Branche nicht. Bei Stalltechnik und Landmaschinen holen asiatische Anbieter massiv auf und drängen mit deutlich günstigeren Produkten auf den europäischen Markt. Internationalisierung ist dagegen nur für 5 Prozent der Unternehmen eine Priorität.

Die Studie verbindet eine Befragung von über 90 Entscheidern mit 15 Experteninterviews und einem Round Table mit führenden Köpfen entlang der Wertschöpfungskette.

Für ein Gespräch über die Ergebnisse stehen wir gerne zur Verfügung.

Über RSM Ebner Stolz

RSM Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Das Unternehmen gehört zu den Top Ten der Branche und verfügt über eine breite Expertise in Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Mit diesem multidisziplinären Beratungsansatz und über 2.900 Mitarbeitenden an 15 Standorten betreut RSM Ebner Stolz als einer der Marktführer im Mittelstand nationale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen.

Als Mitglied von RSM International bietet RSM Ebner Stolz seinen Mandanten hochwertige Prüfungs- und Beratungsleistungen in weltweit 120 Ländern mit über 500 Büros an.

Über Agrar- und Ernährungsforum Nord-West e. V

Das AEF-Nord-West ist die starke Stimme der Agrar- und Ernährungswirtschaft im Nordwesten Deutschlands - es vernetzt Wirtschaft, Forschung und Politik, damit aus Herausforderungen Chancen werden. Im Herzen der Wertschöpfungskette von Landwirtschaft über Verarbeitung bis Handel: Das AEF-Nord-West fördert die Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Innovationskraft der Branche - mit regionaler Verwurzelung und nationaler Wirkung. Es versammelt Expertinnen und Experten, Unternehmen und Verbände, Forschung und Praxis, und entwickelt gemeinsam Antworten für die Zukunft des ländlichen Raums.