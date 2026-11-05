Staatssekretärin Zehetner zeichnet EV Group mit Staatspreis Innovation 2026 aus

Wien (OTS) -

Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus Elisabeth Zehetner verleiht den Staatspreis Innovation 2026 an EV Group (EVG) aus Oberösterreich für das Projekt „IR LayerRelease™ Technologie revolutioniert Mikrochip-Skalierung“. Der Staatspreis Innovation wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) organisiert und wurde in diesem Jahr bereits zum 46. Mal vergeben.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer: „Österreich wird nie ein Niedriglohnland sein. Unser Erfolg im internationalen Wettbewerb beruht auf Qualität, Innovation und technologischem Vorsprung. Wie stark wir darin sind, zeigen die EV Group und die weiteren ausgezeichneten Unternehmen. Sie machen ‚Made in Austria‘ weltweit zu einem Qualitätsversprechen. Mit unserer Industriestrategie bauen wir diese Stärken gezielt aus und setzen auf Schlüsseltechnologien wie die Halbleitertechnik. So schaffen wir die Grundlage für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand. Ich gratuliere allen ausgezeichneten Unternehmen herzlich zu ihren herausragenden Leistungen.“

„Österreich verfügt über hervorragende Forschung, kluge Köpfe und Unternehmen, die sich mit ihren Ideen weltweit behaupten. Unser Anspruch ist, aus dieser Stärke noch mehr erfolgreiche Produkte, Wertschöpfung und hochwertige Arbeitsplätze im Land entstehen zu lassen. EV Group zeigt eindrucksvoll, wie das gelingt: Mit seiner Technologie gestaltet das Unternehmen aus Oberösterreich die Zukunft der Mikrochipindustrie mit. Als Wirtschaftsministerium wollen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass noch mehr Unternehmen diesen Weg gehen können – von der Forschung bis zum internationalen Markterfolg. Ich gratuliere EV Group zum Staatspreis Innovation 2026 und allen ausgezeichneten Unternehmen herzlich. Ihr Erfindergeist und ihr unternehmerischer Mut stärken Österreich und sichern unseren Wohlstand von morgen“, so Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Infrarot-Laser ermöglichen das präzise Ablösen ultradünner Schichten und schaffen die Basis für eine neue Generation 3D-integrierter Mikrochips

Die EV Group (EVG) erhält den diesjährigen Staatspreis Innovation für das Projekt „IR LayerRelease™ Technologie revolutioniert Mikrochip-Skalierung“.

Mit IR LayerRelease™ ermöglicht EVG das nanometergenaue Trennen und Transferieren dünnster Siliziumschichten mit elektronischen Schaltkreisen – ohne thermische Belastung empfindlicher Strukturen. Die Technologie erweitert zentrale Prozesse der Halbleiterfertigung und schafft neue Möglichkeiten für 3D-Integration und Chip-Stapelung. Dadurch werden leistungsfähigere und energieeffizientere Mikrochips für Anwendungen wie KI und High-Performance Computing realisierbar.

Weitere Nominierungen für den 46. Staatspreis Innovation

Neben der EV Group (EVG) wurden fünf weitere Unternehmen mit einer Nominierung ausgezeichnet:

Anexia Holding GmbH aus Kärnten mit dem Projekt „Entwicklung einer europäischen Enterprise-Virtualisierungsplattform – digitale Souveränität durch Systeminnovation“ Eine Open-Source-basierte Virtualisierungsplattform ermöglicht den schnellen Wechsel von proprietären Systemen – ohne Betriebsunterbrechung.



AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG aus der Steiermark mit dem Projekt „Leistungsschub für die nächste Generation von KI-Rechenzentren“

Direkt in Leiterplatten integrierte Halbleiter ermöglichen kompakte, effiziente Stromversorgung für Hochleistungsprozessoren.



Direkt in Leiterplatten integrierte Halbleiter ermöglichen kompakte, effiziente Stromversorgung für Hochleistungsprozessoren. Brantner green solution aus Niederösterreich mit dem Projekt „Weltneuheit: Brantner Glasy Anlage“

Erstmals wird hochreines Glas aus Müllverbrennungsrückständen zurückgewonnen und wieder als Rohstoff genutzt.



Erstmals wird hochreines Glas aus Müllverbrennungsrückständen zurückgewonnen und wieder als Rohstoff genutzt. Infineon Technologies Austria AG aus Kärnten mit dem Projekt „Technologieplattform Quantenchip - Europas große Chance in der nächsten globalen Schlüsseltechnologie“

Eine integrierte Plattform verbindet Entwicklung und industrielle Fertigung für praxistaugliche Quantencomputer.



Eine integrierte Plattform verbindet Entwicklung und industrielle Fertigung für praxistaugliche Quantencomputer. VRVis GmbH aus Wien mit dem Projekt „scenarify® – 3D-Simulation von Hochwasser- und Starkregenereignissen“

Eine webbasierte 3D-Simulation ermöglicht schnelle und realitätsnahe Analysen von Hochwasser- und Starkregenereignissen.

Sonderpreis ECONOVIUS 2026 an Farm-ING Smart Farm Equipment FlexCo

Im Rahmen des Staatspreises Innovation verleiht die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) den Sonderpreis ECONOVIUS an ein KMU, das sich durch besonders innovative Leistungen auszeichnet.

WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein überreichte den diesjährigen ECONOVIUS an die Farm-ING Smart Farm Equipment FlexCo für das Projekt „Ultra High Precision Spot SprayING - Pflanzenschutz nur dort wo er wirklich benötigt wird“.

Statt flächendeckender Ausbringung erkennt das System der Farm-ING Smart Farm Equipment FlexCo Unkräuter in Echtzeit und behandelt gezielt nur die betroffenen Pflanzen. Kamerasensorik, KI und präzise gesteuerte Düsen reduzieren den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um bis zu 95 %. Die Lösung verbindet hohe Flächenleistung mit deutlich geringerer Umweltbelastung und markiert einen neuen Ansatz in der nachhaltigen Landwirtschaft.

WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein betonte im Zuge der Verleihung: „Die heute nominierten und ausgezeichneten Unternehmen stehen stellvertretend für die Innovationskraft unseres Standorts. Sie zeigen, wie aus Ideen durch Know-how, Unternehmergeist sowie Forschung und Entwicklung marktfähige Lösungen entstehen, die Wertschöpfung schaffen und Österreich im internationalen Wettbewerb stärken. Solche Erfolgsgeschichten machen Mut und verdeutlichen, welches Potenzial in unserer Wirtschaft steckt. Als Wirtschaftskammer und Partnerin der Unternehmen setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, dass Innovationen die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden.“

Für den ECONOVIUS waren folgende weitere Unternehmen nominiert:

AUGMENTERRA GmbH aus Salzburg mit dem Projekt „Motion Intelligence Platform (AUGMENTERRA Observer)“



GENSPEED Biotech GmbH aus Oberösterreich mit dem Projekt „Schnelle und präzise Diagnostik von Infektionen nach Gelenksimplantation“

Sonderpreis VERENA 2026 an ECOLYTE GmbH

Den diesjährigen Sonderpreis VERENA erhielt die ECOLYTE GmbH in Kooperation mit der Technischen Universität Graz mit dem Projekt „VanillaFlow and beyond“.

Im Rahmen von VanillaFlow entwickelt ECOLYTE mithilfe Künstlicher Intelligenz neuartige Moleküle und papierbasierte Membranen für Redox-Flow-Batterien. Die Kombination aus intelligentem Moleküldesign und nachhaltigen Materialien ermöglicht kostengünstige, recycelbare und biologisch abbaubare Energiespeicher für eine erneuerbare Energieversorgung.

Mit dem von VERBUND gestifteten Sonderpreis VERENA (VERBUND E-Novation Award) werden Unternehmen ausgezeichnet, die in den Bereichen Elektrizitäts- und Energiesysteme, Energieeffizienz/-management, erneuerbare Energien und E-Mobilität innovative Projekte mit Universitäten, Fachhochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen umgesetzt haben.

„ECOLYTE denkt Energiespeicherung neu und zeigt, wie Künstliche Intelligenz die Entwicklung nachhaltiger Energietechnologien beschleunigen kann“, sagt Franz Zöchbauer, Managing Director VERBUND X. „Die Kombination aus intelligentem Moleküldesign und biologisch abbaubaren Materialien eröffnet neue Wege für leistungsfähige und gleichzeitig ressourcenschonende Speicherlösungen. Damit leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien und zur Transformation unseres Energiesystems.“

Für den Sonderpreis VERENA waren außerdem nominiert:

Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH in Kooperation mit der TU Wien aus Niederösterreich mit dem Projekt „Power2Flow® - Flüssigkeitsgekühltes Hochleistungs-Ladesystem für Megawatt Charging“



meshmakers GmbH in Kooperation mit der FH Salzburg aus Salzburg mit dem Projekt „OctoMesh – Souveräne Dateninfrastruktur für KI in der Energiewende“

„Innovation ist Österreichs wichtigste Zukunftsressource. Sie entsteht dort, wo Wissenschaft, Unternehmertum und ein fruchtbares wirtschaftliches Umfeld zusammenkommen. Um ihre größte Kraft entfalten zu können, müssen technologische Fortschritte dem Menschen dienen und echten gesellschaftlichen Nutzen stiften“, Ilinka Kajgana, Risikovorständin, Erste Bank Oesterreich. Die Erste Bank war Partner beim Staatspreis Innovation 2026.

Bilder der Verleihung des 46. Staatspreises Innovation

Die besten Bilder der Verleihung des Staatspreises Innovation 2026 und Detail-Informationen zu allen Projekten finden Sie auf https://www.staatspreis.at/, auf der Flickr-Website des Wirtschaftsministeriums sowie in der APA-Fotogalerie unter https://www.apa-fotoservice.at/galerie/40177/ zum Download.

Link zur allgemeinen Fotogalerie des Staatspreises Innovation: https://www.flickr.com/photos/staatspreis_innovation/albums/