92. Landesversammlung der Grünen Wien am 14. November 2026 mit Wahl des Parteivorsitzes

Wien (OTS) -

Am Samstag, den 14. November, findet die 92. Landesversammlung der Wiener Grünen statt.



Zeit: Samstag, 14. November 2026, 9:30 Uhr

Ort: Expedithalle, Absberggasse 27, 1100 Wien



Auf der Landesversammlung folgt auf die Eröffnung durch Landesgeschäftsführerin Verena Knogler und Landesparteisekretärin Barbara Obermaier eine Rede der Grünen Bundessprecherin Leonore Gewessler. Im Anschluss stellen sich Judith Pühringer und Peter Kraus als Wiener Parteivorsitzende der Wiederwahl. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Wahl des Vertrauensrates sowie Mitgliederanträge.



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