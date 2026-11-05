  • 05.11.2026, 09:33:33
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Der Winter im Eisacktal kann so vielfältig sein: Vier Südtiroler Orte laden zum Entdecken ein

Die Südtiroler Ferienregion Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders zeigt, wie abwechslungsreich ein Winterurlaub sein kann
Klausen (OTS) - 

Skifahren mit Dolomitenblick, Rodelspaß, verschneite Almen und ein Advent wie aus dem Bilderbuch. Die Südtiroler Ferienregion Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders zeigt, wie abwechslungsreich ein Winterurlaub im Eisacktal sein kann.

Mit der Wintersafari geht es in gleich mehrere Skigebiete der Umgebung: Gröden, Seiser Alm, Plose, Gitschberg Jochtal und Rittner Horn bieten Pisten für unterschiedliche Ansprüche. Wer lieber abseits der Skipisten unterwegs ist, entdeckt die Winterlandschaft bei Schneeschuhwanderungen, Skitouren oder geführten Winterwanderungen. Rodelbahnen auf der Villanderer Alm und bei Latzfons sorgen für zusätzlichen Familienspaß.

Auch die vier Ferienorte selbst sind einen Besuch wert. Klausen begeistert mit mittelalterlichen Gassen, kleinen Geschäften und gemütlichen Cafés. Barbian ist für seinen schiefen Kirchturm bekannt, Feldthurns für den Blick auf die Geislerspitzen und Villanders für seine historischen Höfe und seinen ursprünglichen Dorfcharakter.

Besonders stimmungsvoll wird es im Advent: Vom 27. November bis 23. Dezember 2026 verwandelt der Klausner Gassladvent die historische Altstadt an Wochenenden und ausgewählten Tagen in einen Weihnachtsmarkt mit traditionellem Kunsthandwerk, Krippenfiguren und Südtiroler Spezialitäten.

Und nach einem aktiven Wintertag warten Knödel, Schlutzkrapfen und viele weitere Köstlichkeiten in gemütlichen Gasthäusern und Restaurants. Regionale Zutaten, traditionelle Rezepte und mediterrane Einflüsse machen den Winter im Eisacktal auch kulinarisch zu einem Erlebnis.

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Telefon: +39 0472 847 424
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Website: www.klausen.it

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