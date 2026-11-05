Hanel-Torsch/Franz: Baustart am Wienerfeld West: Gemeindewohnungen für 100 Wiener*innen

Wien (OTS) -

Mit der Fertigstellung und Übergabe des ersten neuen Siedlungshauses am Wienerfeld West wurden im Frühjahr bereits elf moderne und leistbare Gemeindewohnungen an die Mieter*innen übergeben. Nun folgt der nächste Schritt der Neugestaltung: Bis 2028 entstehen im zweiten Bauabschnitt 40 weitere Gemeindewohnungen NEU, ein Geschäftslokal sowie eine Tiefgarage. Insgesamt werden in der Siedlung rund 300 neue, leistbare und barrierefreie Gemeindewohnungen errichtet.

Die Neugestaltung der Siedlung Am Wienerfeld West ist ein Vorzeigebeispiel, wie sozialer Wohnbau heute gestaltet wird, der modern, barrierefrei und klimafreundlich ist. Ein leistbares und sicheres Zuhause ist das Um und Auf für Lebensqualität und Zusammenhalt in unserer Stadt. Deshalb investieren wir konsequent in die Modernisierung und den weiteren Ausbau des Gemeindebaus in Wien“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Wienerfeld West ist nach den Standorten Fontanastraße, Eisring Süd und Neues Landgut das bereits vierte Gemeindebau NEU-Projekt in Favoriten. Wie schon im ersten Bauabschnitt, stehen leistbare und barrierefreie Gemeindewohnungen mit hohen Baustandards, sowie eine ökologische Bauweise und nachhaltige Energieversorgung im Mittelpunkt. Praktische Grundrisse, private Freiflächen für jede Wohnung – aber auch großzügige Gemeinschaftsflächen zum Spielen, Garteln und Erholen – runden das Angebot ab“, so Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz.

„Die Weiterentwicklung von Wienerfeld West macht sichtbar, wie bestehende Wohnquartiere für die Zukunft fit gemacht werden können. Mit dem zweiten Bauabschnitt entstehen neue Gemeindewohnungen, zusätzliche Infrastruktur und attraktive Freiräume. Gleichzeitig bleibt die kleinteilige Struktur der Siedlung erhalten. So verbinden wir die historische Identität von Wienerfeld West mit modernen ökologischen und sozialen Standards“, sagt Martin Schwarz, interim. Koordinationsbereichsleiter Baumanagement Wiener Wohnen.

Leistbarer Wohnraum in Holzbauweise

Der Gemeindebau NEU wird in Holz- bzw. Holz-Hybridbauweise errichtet und nach den Kriterien des klimaaktiv-Standards „Silber“ umgesetzt. Die Bauweise setzt stark auf einen hohen Vorfertigungsgrad und wiederkehrende Bauelemente, wodurch eine wirtschaftliche Umsetzung und kurze Bauzeiten ermöglicht werden. Die Energieversorgung erfolgt über Wärmepumpen und Photovoltaik.

Ein besonderes Merkmal des Projekts ist die sogenannte „Gemeinschaftsbassena“, die Erschließungsflächen mit gemeinschaftlich nutzbaren Bereichen verbindet. Ergänzt wird dieses Konzept durch „grüne Brücken“, die den Wohnungen zusätzliche großzügige Freiflächen bieten.

Private Balkone und Terrassen sowie barrierefreie Zugänge tragen zu einer hohen Wohnqualität bei; neue Wegeverbindungen und gemeinschaftliche Gärten fördern das nachbarschaftliche Miteinander.

Behutsame Weiterentwicklung einer historischen Siedlung

Die Siedlung Wienerfeld West wurde in den 1940er-Jahren unter widrigen Bedingungen während des 2. Weltkriegs errichtet. Ihre schrittweise und behutsame Erneuerung orientiert sich bewusst an der bestehenden Struktur und stellt sicher, dass der vertraute Charakter der Siedlung erhalten bleibt. Gleichzeitig wird das Wohnangebot deutlich erweitert: Insgesamt entstehen rund 300 neue, leistbare und hochwertige Gemeindewohnungen NEU – das bisherige Angebot wird damit nahezu verdoppelt. Besonders Familien, Senior*innen und Menschen mit Bedarf an barrierefreiem Wohnraum profitieren von dieser Entwicklung.

Gemeindebau NEU schafft leistbaren Wohnraum: 1.000 Wohnungen in Bau

Die Stadt Wien setzt das Gemeindebau NEU-Programm konsequent um. Bereits über 4.800 Wiener*innen wohnen in einem von insgesamt 20 Gemeindebauten NEU. Weitere rund 1.000 neue Gemeindewohnungen sind derzeit in Bau - und viele weitere Wohnhausanlagen in intensiver Planung. Insgesamt wurden damit über 5.700 neue Wohnungen für künftig etwa 13.000 Bewohner*innen auf den Weg gebracht.